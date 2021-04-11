吃掉長官大餐報假帳、辦馬拉松侵占52萬！政風貪官下場出爐

▲蘭嶼鄉公所黃姓官員違法侵佔公款、報假帳遭法辦。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳羿妏／綜合報導

台東縣蘭嶼鄉公所黃姓官員任職期間，吃掉原訂招待縣府長官的大餐，違法報帳，並於辦理馬拉松活動時侵占公款52萬287元用以還清自身債務，事後遭到法辦。台東地院日前審理後，依公務員登載不實文書罪、侵占公用暨公有財物罪、填製不實會計憑證罪，將黃男判刑4年，褫奪公權1年，可上訴。

判決指出，黃男2014年7月至2016年9月間，擔任蘭嶼鄉公所人事室主任兼辦政風，負責蘭嶼鄉公所的人事及政風業務，另於2016年9月起擔任民政課課長，隔年4月起至12月底代理財經課課長，負責蘭嶼鄉公所採購業務及綜理財經課業務，並擔任「2017年蘭嶼鄉國際馬拉松暨環境保護活動」之聯繫人與總務。

然而，黃男身為公務人員卻知法犯法。2015年7月底，由於台東縣政府政風處、人事處人員要赴蘭嶼視察業務，卻遇天候因素取消班機，無法前往，黃男本該取消預定餐廳，但他仍照常前往餐廳用餐，並持寫有「104年7月29日臺東縣政府政風處人員用膳」、「104年7月31日臺東縣政府人事處人員用膳」等字收據，報帳核銷。

2017年間黃男因擔任馬拉松聯繫窗口暨總務，便將其名下銀行帳戶提供給承辦公司，作為代收馬拉松活動賽事晶片押金費之帳戶，入帳105萬2050元後，他竟侵占23萬6900元，用以支付其個人合會會錢、信用卡卡債、高利貸債務、民間汽車貸款、銀行信用貸款及農會信用貸款等多項債務。

同時間，黃男以辦理馬拉松活動採購相關用品為由，向鄉公所預借50萬元，經鄉長同意後，由鄉公所人員將50萬元匯入黃男帳戶，而黃男明知該款項為公款，竟二度侵占公款，將28萬3387元用來還清自己的債務。

事後，蘭嶼鄉公所課員製作馬拉松活動決算書時，發現馬拉松活動的費用核銷單據與實際金額有所出入，黃男還為掩蓋其侵占公款情事，另與承辦廠商製作假發票、報假帳，使課員進行不實核銷作業。案經法務部廉政署移送台東地檢署，檢方依法起訴，全案因此曝光。

對此，黃男否認侵占公款但坦承有報假帳，而法官勘驗相關事證後，確認其犯行，最終依行使公務員登載不實文書罪判刑6月、2個侵占公用暨公有財物罪，判刑6年2月、褫奪公權2年，依填製不實會計憑證罪判刑3月，得易科罰金18萬，而黃男合併應執行有期徒刑4年、褫奪公權1年，全案仍可上訴。

【更多新聞】

快訊／太魯閣號第50具殘骸比對結果出爐！死亡人數確定下修至49人



快訊／台鐵再傳意外！男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡



疑追求不成！屏東男「假車禍擄殺」通訊行甜姐兒 被逮還呼呼大睡

