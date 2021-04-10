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台設計師入圍2021德國iF設計大獎！空間混搭重溫1960年代的恬靜美好

（圖／浩室設計）

享譽國際的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），於3月首度公佈最新一屆iF設計獎入圍名單。今年iF設計獎改變全新賽制評選模式，難度相較以往略有提高，首度在二階段的評選制度下公開入圍名單與線上評分卡，由三組評審針對「Idea理念」、「Form外觀」、「Function功能」、「Differentiation差異化」與「Impact影響力」五項標準全面評選。每年匯聚全球設計好手競相角逐，今年共有來自52國近萬件的作品參賽，第一階遴選出4578件入圍作品，其中台灣的建築與室內設計領域約161件作品突破重重關卡入圍。浩室設計邱炫達總監此次便以作品《韶光1960》於眾多優秀作品中脫穎而出入圍。

（圖／浩室設計）

（圖／浩室設計）

（圖／浩室設計）

邱炫達發揮擅長的空間混搭手法，在繾綣光影相互交織層疊下，引領居住者重溫1960年代的恬靜美好。

以「懷舊復古」為核心概念，在1960年代背景鋪續下，從玄關的隔屏、電視主牆的機櫃、軟件家具及擺件皆能感受濃厚的敘事味道。一場穿越時空的旅程，運用今昔的交織擦撞情感的火花。

揚棄繁複的線條與華麗裝飾，以自然淡雅的設計由地坪向上渲染。天幕保留原始結構的壁面，粗獷的水泥質感讓空間柔中帶剛，形塑恰到好處的張力平衡。簡樸內斂的設計手法結合大量的木元素創造無垢空間。光影的蔓延隨著量體在地坪落下淺影，營造人文詩意的忘俗之所。

（圖／浩室設計）

（圖／浩室設計）

（圖／浩室設計）

木元素的鋪展始於足底觸感，並向上延伸為隔屏及機櫃。順著筆直的動線望向架高的和室，穿透性的木格柵篩落光影灑下時序軌跡。壁面的手作樸質感，與天幕的原始水泥肌理相互呼應，外裸的燈軌及螺旋風管，增添無華的空間面貌。

（圖／浩室設計）

（圖／浩室設計）

（圖／浩室設計）

步入臥室，大開幅的窗戶將戶外綠意延攬入室，並以清新的無印風格打造愜意的舒眠感受。

（圖／浩室設計）

（圖片提供／浩室設計）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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