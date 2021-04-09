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新婚妻遭調戲丈夫反擊致1死3傷　法院：符合正當防衛，無罪！

▲正當防衛。（圖／CFP）

▲陳先生新婚妻子遭工地友人調戲。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

陳先生帶著新婚妻子在海南三亞某建築工地工作。同工地的周姓木工等4人某日趁著酒意，調戲陳先生妻子，並辱罵圍毆他。陳先生在反抗過程中，拿出隨身攜帶的折疊刀向4人揮去。混亂中，折疊刀刺中其中一人，使其休克死亡，另3人則是受到輕傷。案經檢查機構提起公訴後，法院最終認定，陳先生正當防衛無刑責，且不承擔民事賠償。

▲正當防衛。（圖／CFP）

▲法官認定陳先生無罪，行兇過程出於正當防衛。（圖／CFP）

《揚子晚報》報導，法院對案件進行審理後認為，陳某是在被圍毆的狀態下實施的防衛，且在防衛中孤身一人，面對的是三名手持器械的工友，幾位工友手持的器械足以讓陳某生命安全受到嚴重威脅，「公訴機關指控被告人陳某犯故意傷害罪不成立，宣判被告人陳某無罪，且不承擔民事賠償。」

一審判決後，檢察機關認為兩造平日沒有深仇大恨，且4人圍毆陳先生時，主觀上沒有要致人於死的意圖，遂再提起上訴。不過，二審法官表示，陳某作為一個男人，一個丈夫，在自己的妻子被調戲，自己被辱罵並被圍毆之時，用小刀刺、劃正在圍毆其的容某等人，符合特殊防衛的條件。

過程中雖致1人死亡，其餘3人輕傷，但依法不負刑事責任，「抗訴機關的意見不成立，駁回抗訴，維持原判。」

對此，廣州雲普法團隊成員馬俊哲律師表示，這起案例中，陳先生是在被人圍毆的狀態下實施防衛，且防衛中他孤身一人面對三個手持器械的工友，足以威脅他的生命安全，「反殺是合法合理的。大家要注意了，當你的生命安全受到嚴重威脅的時候，反抗就一定是正當防衛。」

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