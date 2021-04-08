社宅包租代管升溫「3月增1227戶」　創單月新高

▲台北市瑞光社會住宅。（圖／記者袁茵攝）



記者黃巈禾／台北報導

社會住宅包租代管持續加溫！根據內政部統計，上月社宅包租代管新增媒合戶數為1227戶，首次單月突破千戶門檻，今年第1季月平均為906戶，亦為歷來最多。

內政部表示，社宅包租代管計畫推動3年多來，每月新增戶數維持穩定增加趨勢，從開始推動累計至今年3月底，共媒合1萬6172戶，其中第1期媒合5157戶，第2期從108年第4季迄今媒合1萬1015戶，成果較第1期加倍，各季新增戶數從108年第4季的653戶，逐季遞增至今年第1季的2721戶，在民眾對此政策的瞭解與信賴增強下，政策執行效率也日益提升。

內政部指出，今年5月起各縣市將陸續啟動社宅包租代管第3期計畫，屆時將新增身障者或長者換居方案、包租代管整合租金補貼方案等，預期能擴大參與對象。

此外，住宅法第23條修正條文也即將送進立法院審議，屆時住宅所有權人租金所得免稅額度，將由每屋每月租金收入免稅額度不得超過新台幣「1萬元」，提高為「1萬5,000元」，且規範住宅所有權人所簽訂該租賃契約資料，不得作為該住宅所有權人租賃所得查核之依據，藉此鼓勵房東加入租屋協助行列，落實照顧青年及弱勢安居的目標。