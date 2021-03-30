中央社宅興建首季達成4千戶決標　朝每年1.5萬戶邁進

▲社會住宅記者會。（圖／內政部提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

中央政府興辦社會住宅全面啟航。今年第一季國家住宅及都市更新中心已完成15處4002戶社宅工程決標，預計第二季再啟動6942戶招標，全年以完成50案1.5萬戶以上社宅工程決標為目標。國家住都中心今年推出的社宅涵蓋18個縣市，以低建蔽率、合理公設比，規劃租金合宜品質良好的優質社區。

內政部表示，社宅第一階段興建目標四萬戶已順利達標，在此過程中，中央政府亦提供國有土地、非自償補貼、先期規劃補助等，讓地方政府在無財政負擔壓力下放心推動。其中中央政府推動4435戶，占11%，地方政府合計推動約3.6萬戶，占89%，其中台北市政府推動約1.9萬戶績效最佳，新北市、桃園市與台中市也分別推動4000至6000戶以上，共同為社宅政策建立成功的里程碑。

為彌補地方推動量能有限，內政部於兩年多前成立國家住都中心，並責成營建署全面盤點適合興建社宅土地，迄今全國共選定204處可供興建約7.2萬戶社宅的基地，並由住都中心與營建署共同合作全面啟動。此外，各地方政府提報在110至113年興建社宅數量共約1.27萬戶，其中又以桃園市與高雄市分別將負擔3000戶以上社宅興建為最主要。

內政部指出，今年中央興辦社宅預計發包50案，於18個縣市陸續啟動，預計每季將興辦至少3,000戶，各縣市地方政府社宅興建每季新增至少1000戶。未來國家住都中心每年也將興建超過1.5萬戶，中央與地方共同朝12萬戶興建目標邁進。

內政部強調，未來中央除了朝向每年1.5萬戶以上社宅決標速度前進外，並將與地方政府攜手合作，提供優質社區，讓民眾住得起、住得好、住得到社會住宅，同時創造社區周邊開放空間、公園、停車位及社福設施，透過社宅社區帶動周邊整體居住環境品質的提升。

▼110年中央興辦案件每季預定進度彙整表。（圖／內政部提供）



▼110年各縣市政府興辦案件每季預定進度彙整表。（圖／內政部提供）

