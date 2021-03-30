　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央社宅興建首季達成4千戶決標　朝每年1.5萬戶邁進

▲▼社會住宅記者會。（圖／內政部提供）

▲社會住宅記者會。（圖／內政部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

中央政府興辦社會住宅全面啟航。今年第一季國家住宅及都市更新中心已完成15處4002戶社宅工程決標，預計第二季再啟動6942戶招標，全年以完成50案1.5萬戶以上社宅工程決標為目標。國家住都中心今年推出的社宅涵蓋18個縣市，以低建蔽率、合理公設比，規劃租金合宜品質良好的優質社區。

內政部表示，社宅第一階段興建目標四萬戶已順利達標，在此過程中，中央政府亦提供國有土地、非自償補貼、先期規劃補助等，讓地方政府在無財政負擔壓力下放心推動。其中中央政府推動4435戶，占11%，地方政府合計推動約3.6萬戶，占89%，其中台北市政府推動約1.9萬戶績效最佳，新北市、桃園市與台中市也分別推動4000至6000戶以上，共同為社宅政策建立成功的里程碑。

▲▼社會住宅記者會。（圖／內政部提供）

為彌補地方推動量能有限，內政部於兩年多前成立國家住都中心，並責成營建署全面盤點適合興建社宅土地，迄今全國共選定204處可供興建約7.2萬戶社宅的基地，並由住都中心與營建署共同合作全面啟動。此外，各地方政府提報在110至113年興建社宅數量共約1.27萬戶，其中又以桃園市與高雄市分別將負擔3000戶以上社宅興建為最主要。

內政部指出，今年中央興辦社宅預計發包50案，於18個縣市陸續啟動，預計每季將興辦至少3,000戶，各縣市地方政府社宅興建每季新增至少1000戶。未來國家住都中心每年也將興建超過1.5萬戶，中央與地方共同朝12萬戶興建目標邁進。

內政部強調，未來中央除了朝向每年1.5萬戶以上社宅決標速度前進外，並將與地方政府攜手合作，提供優質社區，讓民眾住得起、住得好、住得到社會住宅，同時創造社區周邊開放空間、公園、停車位及社福設施，透過社宅社區帶動周邊整體居住環境品質的提升。

▼110年中央興辦案件每季預定進度彙整表。（圖／內政部提供）

▲▼110年中央興辦案件每季預定進度彙整表。（圖／內政部提供）

▲▼110年中央興辦案件每季預定進度彙整表。（圖／內政部提供）

▲▼110年中央興辦案件每季預定進度彙整表。（圖／內政部提供）

▼110年各縣市政府興辦案件每季預定進度彙整表。（圖／內政部提供）

▲▼110年各縣市政府興辦案件每季預定進度彙整表。（圖／內政部提供）

▲▼110年各縣市政府興辦案件每季預定進度彙整表。（圖／內政部提供）

ET快訊
獨／香蕉才做完正顎手術　醫檢查看傻：要再開刀
摩斯妹累翻！5外送員接萬元大單遭放鳥　平台回應了
清明連假爽放10天！　文化、淡江大學生樂壞了
北市街訪遇「天母房東」　手戴700萬瑞士名錶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被打臉「7D病房」沒有消失　柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

蔡英文祭拜史明：為了台灣會繼續奮鬥　請歐吉桑放心

新北男窩藏4隻1級保育類「輻射龜」　雙北聯合查緝最高恐罰150萬

LIVE／43年來首位現身台灣美國大使　跟AIT處長共同發表談話

快訊／賴清德：大陸可開放國際媒體去新疆採訪　讓新疆人說話

趙少康主張「等距策略」：喊陸兄弟保百年平安　別一昧抱美大腿

韓國瑜考慮選黨魁　趙少康鬆口表態：若韓國瑜出來一定挺他

傳洗衣店搞丟2萬元名牌T　北市消保官親教「消費者如何自保」

快訊／賴清德：想去「上帝的水族館」帛琉　跟沒尖牙的鯊魚潛水　

中央社宅興建首季達成4千戶決標　朝每年1.5萬戶邁進

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

法鬥狂舔6個月嫩嬰「奶香豬腳」　指縫都不放過！網笑：在去角質？

被打臉「7D病房」沒有消失　柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

蔡英文祭拜史明：為了台灣會繼續奮鬥　請歐吉桑放心

新北男窩藏4隻1級保育類「輻射龜」　雙北聯合查緝最高恐罰150萬

LIVE／43年來首位現身台灣美國大使　跟AIT處長共同發表談話

快訊／賴清德：大陸可開放國際媒體去新疆採訪　讓新疆人說話

趙少康主張「等距策略」：喊陸兄弟保百年平安　別一昧抱美大腿

韓國瑜考慮選黨魁　趙少康鬆口表態：若韓國瑜出來一定挺他

傳洗衣店搞丟2萬元名牌T　北市消保官親教「消費者如何自保」

快訊／賴清德：想去「上帝的水族館」帛琉　跟沒尖牙的鯊魚潛水　

中央社宅興建首季達成4千戶決標　朝每年1.5萬戶邁進

戴資穎穩坐球后唯一破10萬積分　「小戴障礙」累積推升至157周

【廣編】2021 Yamaha Café熱血開跑！車友跑趴嗨翻　愛心捐款家扶中心

說．流行／一雙抵十雙！前Chloé設計師創立「慢時尚鞋履」款款經典

桃園男黃昏戀　多喝一杯咖啡被「雞婆」店長唸到不行卻賺到了

女老闆遭惡警「鎖喉38秒」慘死…驚悚影片曝光！　13歲女兒痛哭求饒

惡警執法過當！女老闆被「勒頸38秒」痛苦昏死　13歲女兒崩潰求饒

Sony正式公告今夏將關閉PSP、PS3線上商城　未來僅可下載購買過遊戲

CGTN將播全新新疆反恐紀錄片！　罪犯出鏡自白「我可以殺了兒子」

盤點SK-II母親節週年慶禮物5大亮點！加大容量、超萌青春露春日娃娃和服限定版還有限量禮盒一次收

影／翁茂鍾澄清！從未追殺諸慶恩遺孤　媒體穿鑿附會如曾參殺人｜行動法庭 第115集

政治熱門新聞

新加坡超市「台灣鳳梨不OK」　黃暐瀚呼籲：別賣黑心劣質品

林為洲：九二共識原意被串奪「可丟進歷史」

蔡英文化身「觀光代言人」　推四大亮點玩帛琉！

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

「用對話取代對戰」　江啟臣擘劃兩岸新局

共機10架次侵擾我西南空域！　逢美駐帛琉大使隨惠恕仁訪台之際

不該先打老婆　惠恕仁：帛琉中國旅客人數馬上掉下來「像被逗弄」

快訊／「1999年不只台帛建交」　惠恕仁：也是我跟太太結婚那年！

「青年願景營」促世代對話　8成學員對國民黨印象更好

北市長人選網路聲量陳時中居冠　蔣萬安輸吳思瑤

誠美材案不起訴　蘇震清：最高興的一件事

蔡英文祭拜史明　獨派：展現台灣人有情有義的精神

蘇貞昌想體驗「台帛旅遊泡泡」：期盼有一天能造訪美麗國度！

長賜號脫困經濟損失難估　蘇貞昌：密切緊盯

更多熱門

相關新聞

中台灣最貴飯店上樑　勤美：缺工也要拼2022年試營運

中台灣最貴飯店上樑　勤美：缺工也要拼2022年試營運

勤美集團在台中的跨區整合大案「勤美之森」其中分為，住宅、藝術館區以及教堂、飯店兩大區塊，基地總計3898坪，今日「勤美洲際酒店」舉行上樑典禮，勤美集團董事長林廷芳表示：「即便缺工、缺料又缺水，但全力拼2022年底試營運。」

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

高雄左營、台南新都心社宅　預計2025年完工

高雄左營、台南新都心社宅　預計2025年完工

花蓮首間出租社宅　401戶最快3年內完工

花蓮首間出租社宅　401戶最快3年內完工

韓公務員監守自盜！都更前購7千坪地詐謀賠償金

韓公務員監守自盜！都更前購7千坪地詐謀賠償金

關鍵字：

社會住宅

讀者迴響

熱門新聞

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

帛琉泡泡只賣5成　遊客不去2大主因

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面