快訊／歐盟認血栓是AZ疫苗副作用　指揮中心13:45緊急記者會說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

歐盟的歐洲藥品管理局（EMA）認定血栓應該列為AZ疫苗的「非常罕見」副作用，但施打疫苗的益處仍大過風險。中央流行疫情指揮中心中午緊急通知，因應新冠疫苗接種議題於13點45分召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關事宜。

綜合外媒報導，EMA日前證實AZ疫苗有引發血栓的風險，其中多數案例都發生在60歲以下的婦女。英國政府隨即建議30歲以下的人應該接種輝瑞或莫德納藥廠的疫苗，而義大利和西班牙則認為，AZ疫苗只適用於60歲以上的人群。

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南韓政府也決定暫停國內60歲以下人群接種AZ疫苗的計劃。該國疾病控制與預防中心主任鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）表示，南韓政府將新冠疫苗接種者的安全置於一切之上，因此他們決定提前做出這項決定，以避免憾事發生。

EMA強調，儘管研究結果證明AZ疫苗與接種人士出現血栓副作用有明顯關聯，但這只是AZ疫苗「極其罕見的副作用」，而且接種該疫苗的益處比風險來得高，對多數人而言，它也是安全有效的，因此EMA仍建議人們接種疫苗。

國內AZ疫苗3月22日開打，目前針對第一優先對象醫事人員已經有超過1.8萬人接種，指揮中心也規劃於4月12日開放至第二、第三順位對象如中央地方官員、機組員等一線風險人員。