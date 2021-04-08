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卓思潔頭七完成修復！神情非常像　母淚謝：一看就是我們家孩子

▲▼76行者遺體修復團隊發言人王薇君。（圖／記者游宗樺攝）

▲76行者遺體修復團隊發言人王薇君。（圖／記者游宗樺攝）

地方中心／花蓮報導

台鐵太魯閣號408次2日上午9時28分，遭到一台滑落邊坡的工程車撞上，造成50人不幸罹難、超過200人受傷的慘劇，而其中一名25歲女子卓思潔因為遺體較不完整，因此修復難度很高，在遺體修復師們漏夜努力之下，成功於8日上午將其遺體修復。

事故發生之後，因為巨大的撞擊力道，導致多名罹難者遺體破碎，而「76行者遺體修復團隊」經過一周堅持不懈的努力，成功修復超過30具遺體，今早卓思潔的遺體就已經修復完畢，而王薇君也透露，「卓的父母在看到遺體時，忍不住說神情非常像，一看就是我們家孩子。」

遺體修復過程中，卓母還強忍悲痛向修復團隊說，「思潔很頑皮，抱歉讓大家等那麼多時間」，而王薇君聽到後，則安慰卓母也沒關係，同時也像卓母道歉，抱歉讓她等了這麼久，而卓母聽到後則表示，「我們可以等，也是最後一次等她了。」

另外，王薇君也透露，恰巧團隊中有人剛好過生日，夥伴們簡單買了蛋糕，以不唱歌的方式慶生，而那名伙伴就許願，希望可以讓卓完整的回到家鄉，而這個願望也成功實現了。王薇君也提到，目前尚未修復完成的遺體還有7具，因為這幾具遺體受創較嚴重，目前仍在努力修復當中，預計10號以前可以全數修復完成。

這起駭人、悲傷的事故發生在4月2日上午9時28分，事方當時該列車行經該處時，遭到一台滑落邊坡的工程車撞上，造成包含司機員、助理司機員、乘客在內等50人不幸罹難的慘劇。

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