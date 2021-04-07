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憂鬱男「腦中有聲音殺死母親」　打死79歲高齡老母判刑7年半

▲▼長期罹患憂鬱症的男子王渝澄，徒手打死母親，二審仍判刑7年6月。（圖／記者吳銘峯攝）

▲長期罹患憂鬱症的男子，徒手打死母親，二審仍判刑7年6月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市板橋區王姓男子長期患有憂鬱症，去年2月間，竟徒手將高齡79歲的母親打死，王男事後報警自首，並向警方供稱「腦中有聲音要他殺死母親」，一審將他判刑7年半，案經上訴，高院二審7日仍維持7年半的刑度，並宣告須施以監護5年。可上訴。

現年50歲的王男，長期罹患憂鬱症，服藥治療30年。他平日以送貨為職業，但在案發前兩週，疑似因為病情發作，嚴重影響作息，所以兩周都沒有上班。案發在2月間清晨，王男因不明原因，進房毆打母親，最後掐住脖子殺害母親。王男犯案後，主動打電話報警，「我殺了媽媽！」警方趕到現場，將王母送醫，但最後仍不治身亡。

王男在警局偵訊時，坦承殺害母親，但他說最近耳邊常聽到一個聲音，要他「把媽媽打死，讓媽媽能夠超生」，這個聲音一直在他腦袋中好幾天，直到案發當天早上，他才到母親房間內，揮拳毆打母親，並殺害母親。檢方偵查終結後，依照「殺害直系血親尊親屬罪」，提起公訴。

一審法院審理時，律師主張，王男因精神疾病關係，已經完全失去辨識能力，應該要判處無罪。但一審法院將他送鑑定，認為他行為時辨識能力顯著降低，應予減刑；另外他主動報案，符合自首減刑條件，一審法院因此將他判刑7年6月，並施以監護5年。

案經上訴，高院二審於7日宣判，還是將他判刑7年6月，並施以監護5年。王男還押時，記者詢問他病情如何？對刑度一樣有無什麼感覺？王男只是瞪大雙眼，沒有回答，隨即還押看守所。

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