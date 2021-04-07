吳景欽／佛洛伊德案的陪審員挑選

▲2020年發生於美國明尼蘇達州的黑人佛洛伊德遭警察蕭恩勒斃，引爆全美反歧視抗議。（圖／路透）

2020年發生於美國明尼蘇達州的黑人佛洛伊德遭警察蕭恩勒斃，引爆全美反歧視抗議。而政府除了與佛洛伊德家屬達成賠償和解外，蕭恩也被以殺人罪起訴，並於2021年3月底完成陪審員的選任，目前正進行審判中。由於此樁案件的被告是白人警察、黑人被害人，對於陪審員的組成，格外受到矚目。

在涉及殺人罪的場合，美國陪審團的人數通常為12人，且無論是判決被告有罪、無罪，都必須達成一致決，並於有罪評議後，由法官單獨進行量刑。而在美國大部分的州，對於殺人罪分為兩級，凡屬謀殺，即有計畫性的殺人，就屬一級，若非計畫性，如臨時起意，則屬於二級。另有些州還會將某些特別嚴重的謀殺行為，再往上加一級，至於非屬故意，則另有過失致死罪處罰。

美國起訴採取所謂訴因制度，必須特定犯罪事實與罪名，如此案警察到底有無預謀，還是臨時起意，抑或是執法過當，恐都必須在法庭上釐清。故檢方起訴蕭恩時，列出三個訴因，即二級、三級殺人與過失致死罪，此三罪則有先後順序，陪審團必須從最重到最輕，依序為評議。

至於從今年3月開始，總共從Hennepin County（明尼蘇達州東部的一個縣）抽選出三百多位居民，進行長達11天的陪審員選任，並於最終選出12位正式陪審員與3位候補陪審員。雖然是12位正式陪審員，但法官僅從3位候補陪審員中取其一為候補者，因此正式審判時，會有14位陪審員（12位正式及2位候補）坐於陪審席，若到評議前，未有任何人缺席，才從這14位中選出12位進行評議。

至於大眾所關心者，即是此14位陪審員的背景資料。首先，最受關注的種族，有8位白人、4位黑人、2位跨種族者，雖然白人居多，但如果從明尼蘇達州的白人比例接近九成、非白人僅占一成多來看，兩方在挑選陪審員時，反而有儘量以非白人優先的態勢，所以在過往類此案件，有一方會藉由無庸附理由而直接剔除黑人的問題，於此案件似乎不存在，卻凸顯此類案件的種族敏感性。

其次，就性別來說，9位是女性、5位是男性，這也不符合男女比率。若結合種族，白人男性僅有2位，年齡在二、三十歲間，這似乎也代表白種中老年男性，被外界認為較具種族歧視，因此多被排除在此類案件中。至於年齡上，四十歲以下者為6位、四十到五十歲有3位、五十到六十歲有4位、六十歲者一位。會有如此的分布，顯然也跟這類審判必須耗費時間與體力有關。

而這些陪審員在未正式審判前，是否有對被告先入為主的預斷，自然是最值得關注的事。因此在預先審查（Voir Dire）程序中，對是否看過該案的相關報導，僅一位答不知，其餘皆回答有看過警察勒斃人的影片。不過，其中令人驚訝的是，有人回答對被告身為警察卻濫用武力相當不滿，卻未被剔除，甚至有人回答對擔任陪審員感到相當興奮等，也未被剔除。這些具有強烈自我意識者，是否在評議時產生一定的主導地位，也是未來必須觀察的重點。

總之，陪審員的挑選，到底是在選出趨近於公平、中立的第三者，抑或是別有他圖，一直是陪審制度的大黑洞。而我國將在2023年實施《國民法官法》後，對於國民法官的選任，勢必也會面臨同樣的問題。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。