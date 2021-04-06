太魯閣號最新進度！偵辦朝2方向進行　檢察長：約談人數不只10人

記者張君豪、黃宥寧、林昱萱／花蓮報導

太魯閣408次2日上午遭到一台滑落邊坡的工程車撞上，釀成重大死傷。檢察官接連幾天偵辦，目前「義祥工業」負責人李義祥已經遭到收押，而檢察長俞秀端表示，「檢察官陸續在拘提傳喚當中，人數會再增加，不會只有十人。」

▲檢察長俞秀端表示，檢察官們陸續蒐證當中。（圖／記者黃宥寧攝）

俞秀端提到，「將會陸續約談，而各方提供資料都會仔細評估審酌後，認為有必要的、需要加以釐清的，我們都會審慎評估後進行相關偵查作為。」俞秀端也說：「在場的應該不只李一人，要查證的事項，我們都在蒐證當中，我們昨天晚上很晚還時在進行搜索，跟案情有相關、要釐清的，有些已經訊問完畢、有些還在陸續進行。」

俞秀端表示，「偵辦方向會朝過失致死、殺人同時進行，相關該做的都會去進行，我們各方面獲得的訊息，檢察官都有釐清。」另外，俞秀端也提到，調查的面向很多，目前已經查扣火車行車紀錄器，還在查證當中。此外，至於李義祥第一時間到底有沒有打電話報案，俞秀端則回應，這部分會再進行相關查證。

事實上俞秀端這幾日以來，一直不眠不休地在殯儀館指認屍體，而因為高強度的走動，也讓她的雙腿因此腫脹受傷，同時她也指揮著現場的檢察官，對李義祥進行起訴，除此之外，為了讓死傷者可以得到公道，俞秀端仍是帶著傷四處奔走，堅持要為這50名死者討回公道。

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