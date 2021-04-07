女神輸熟女！陌生訊息酸：可憐哪　理事長夫「暴殄天物」行徑曝

▲吳昭輝的妻子（右）皮膚白皙，五官立體，身材纖細火辣，一家三口合照洋溢幸福模樣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以開發台灣特殊旅遊為賣點的飛亞旅行社，疫情期間主打國旅市場，該公司執行長吳昭輝還兼任台灣觀光策略發展協會理事長，並曾利用曙光專機設計求婚橋段，迎回美嬌娘，但他最近卻遭人爆料，出軌一名熟女，2人公然在大街上摟腰、擁吻，影片在各大旅行社粉專流傳，讓吳妻心碎不已。

本刊透過管道聯繫上吳的妻子，起初她不願對此多做回應，對於貼文爆料的神祕人士，也稱她完全不知情，本刊進一步追問吳對家人如何解釋臉書爆料內容，她才崩潰痛哭，指同一爆料來源也曾經發訊息給她，並酸說：「可憐啊，不給妳看說不過去」，她對爆料內容感到難以置信，但一想到寶貝女兒，就痛心不已。

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吳妻說，先生從今年1月開始，就以種種理由搪塞、天天晚歸，包括應酬、處理公司業務等，她基於關心詢問行蹤，沒想到丈夫每次反應都超大，不斷指責她已造成他的龐大壓力，「先前我父母出車禍，他還說：『就是妳一直做錯的事情，妳父母才會出事。』」今年3月，二人因細故爭執，吳即用行李箱裝著一半的衣物搬離住處，對妻女不聞不問。

吳妻說，先生從今年1月開始，就以種種理由搪塞、天天晚歸，包括應酬、處理公司業務等，她基於關心詢問行蹤，沒想到丈夫每次反應都超大，不斷指責她已造成他的龐大壓力，「先前我父母出車禍，他還說：『就是妳一直做錯的事情，妳父母才會出事。』」今年3月，二人因細故爭執，吳即用行李箱裝著一半的衣物搬離住處，對妻女不聞不問。



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