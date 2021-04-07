「棄女神吃熟女」被偷拍PO網　已婚理事長要告：請勿轉貼

▲臉書上影片顯示，已婚的吳昭輝（右）和一名熟女（左）在大街上摟摟抱抱，十分親暱。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

國內各大旅行社臉書粉專日前被一則「分租房客系列」的神祕爆料貼文洗板，內容是一對男女耳鬢廝磨幽會的影音檔及截圖，該貼文更指名道姓，指男主角是已婚、育有一女的台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝。遭爆料的吳搶在第一時間於貼文下方留言自清，但隨後又在個人臉書稱「本人針對私人的家務事，無法妥善處理，而讓各位感到困擾，深表抱歉」，形同默認自己就是影片男主角的舉動，更在旅行社同業間引發熱議。

本刊致電吳昭輝，詢問他關於臉書爆料內容，他起先否認自己就是影中人，只說「有些不是我」，但記者再追問確認那哪一些是他本人時，他不願正面回答，表示一切已經進入司法程序，記者詢問他是否認識照片中的女子，他表示將請律師回應，強調整起事件已經報警，準備提告臉書爆料的人士，張貼散佈謠言的人也會一併提告。

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吳昭輝後來透過律師發表聲明指出，「有關不明人士自2021年3月29日以特定帳號在各大社群媒體，透過違法跟拍方式，使用大量照片拚湊、捏造關於本人不實之言論，實已嚴重妨害本人之名譽及個人隱私。其中，違法跟拍之部分除已侵害本人隱私外，亦已危及本人人身安全。因此，為保護自身權益，並儆效尤，本人已於2021年3月31日就涉及刑事不法部分向警局報案並獲受理，現已進入司法調查程序。在此併予提醒，因相關事項已進入司法調查程序，請勿再轉貼或散布，免受訟累。」



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