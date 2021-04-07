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新衣、潮鞋曝光！網紅韓德凱文森罹難　哥：要讓他帥帥地走

記者陳俊宏／綜合報導

29歲網紅「韓德凱文森」吳享宸不幸搭上出事的太魯閣號列車罹難，他的哥哥與弟弟6日帶了衣物到花蓮殯儀館。哥哥說，弟弟個性陽光，準備給他的新衣服和褲子，根據他的喜好和特色挑選，要讓弟弟帥帥地走，「一路跟我們回到高雄，去到另一個美好世界。」

▼吳享宸不幸罹難。（圖／翻攝當事人IG）

網紅「韓德凱文森」失聯！大哥、小弟急尋行李　等待最後DNA化驗。（圖／翻攝韓德凱文森IG）

新衣、潮鞋曝光！網紅韓德凱文森罹難　哥：要讓他帥帥地走。（圖／東森新聞）

▲▼吳男哥哥幫弟弟準備的衣物，帽子上印有「Kevin Wu」。（圖／東森新聞）

新衣、潮鞋曝光！網紅韓德凱文森罹難　哥：要讓他帥帥地走。（圖／東森新聞）

吳男今年29歲，高雄人，平常住在新北市板橋，他在Instagram常分享生活照片，追蹤數破千，也有自己的YouTube，拍攝健身、衝浪等影片，亦曾參加台東縣政府舉辦的「來去駐台東」網紅徵選活動，進入備取名單，2日要赴台東參加活動，未料搭上死亡列車。

吳男哥哥幫弟弟挑深灰色的長袖上衣、長褲、白色潮鞋，最大的亮點是黑色帽子，黑底白字印上「Kevin Wu」，家人精挑細選，希望能讓他帥帥走完最後一程。

吳男哥哥6日受訪表示，有到弟弟位於板橋的住處搜尋衣物，準備弟弟偏好的陽光、活潑衣物，相信他可以用快樂又陽光的風格，一路跟他們回到高雄，去到另一個美好世界。他說，謝謝大家關心，有設立「心享事宸_韓德凱文森」粉絲專頁，有關注或喜歡他的粉絲朋友都可上臉書搜尋。

由於吳男的肢體、面容受到猛烈撞擊破碎，目前「76行者遺體美容修復團隊」已著手進行修復。76團隊發言人王薇君坦言，「他的很困難，因為比較破碎」，但團隊一定會嚴謹，盡全力去修復，讓他能夠完整，讓家屬放心，也安慰他的粉絲。

▼吳男哥哥受訪。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼網紅太魯閣遇難，遺體修復中。（圖／記者黃宥寧攝）

▼吳男曾拍攝健身影片。

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