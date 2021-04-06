我的錢到底跑去哪了？理財專家：用「生活支出表」找出答案

▲我的錢到底跑去哪了？理財專家建議可以透過記帳找出答案。（示意圖／視覺中國CFP）

文／《從扛債人生走向財務自由》

如果你是第一次接觸個人財務報表，對於生活費到底要怎麼填、填多少，肯定感到模糊且困惑。我建議不習慣甚至是討厭記帳的你，可以善用手機記帳APP，或是現在的雲端發票功能，掌握支出流向的基本分類原則，透過幾個月的記錄，就能十分清楚自己的錢到底花到哪裡去。

生活支出表的主要功能，是將平常記的流水帳做系統化歸納，除了從「食」「衣」「住」「行」「育」「樂」這幾個我們熟悉的類別做整理，我還特別加入「債」「稅」「保」這三項每個人生活都逃不掉且重要的項目。 切記，重點在逐步檢視，別為了錢包和報表誤差的幾塊錢而傷透腦筋，才不會讓填表這件事又卡關，成了流水帳，無法持之以恆。

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以下針對各大類別，提供捉大放小的方法，希望你第一次填表就上手。

食：直接依餐廳或賣場、商店分類。例如「A餐廳」「B賣場」。長期下來，除了可以知道每次在哪些場所的平均消費金額，也有利於日後以頻率來調整過度消費的習慣。

衣：直接依品牌或家庭成員分類。例如「A品牌」「小孩衣服」。透過記錄能夠分析購買頻率和比例，根據我的輔導經驗，有的人在這項目經過調整後，也許每年就能省出一筆足以出國旅遊的預算！

住：除了房租或房貸之外，房子還有很多固定開銷，例如水電瓦斯管理費，你可能沒注意！也許現在不是你在付，但這都是生活上沒辦法節省的必要費用，絕對要優先列入準備。

行：如果你搭乘大眾運輸工具，交通費就非常單純，但如果你有汽機車，除了貸款、維修保養和停車費、加油費，甚至偶爾不小心被開罰單，這些都是必要開銷。

育：除了父母孝親費、子女的教育補習費，別忘了你也應該有計畫地投資自己，自我成長！這筆開銷強烈建議不能整年空白，無論是學習技能或培養興趣，都會為你的人生加分。

樂：每個人的娛樂項目不盡相同，但這通常是最能省出錢來的部分。無論你有什麼興趣嗜好，包含運動、看書、抽菸、喝酒、喝咖啡、養寵物、美髮美甲、網路購物、出國旅遊等，全都列入這個項目，好好整理。慢慢你會發現，這項目裡的某些支出如果有所取捨，就有機會存下多餘的錢。

債：這是過去因為某些原因留下的負擔，一樣先列出來，我們接下來會進一步整理它、解決它。房貸及車貸可能被你列入「住」與「行」的類別去了，不過沒什麼影響，只要你知道這筆固定支出的存在即可。

稅：生活相關稅賦同樣省不了，但可以分月提撥，減少單月一次繳稅的壓力。

保：除了個人商業保險，社會強制保險也避不掉，一樣乖乖記錄乖乖繳。

以上類別經過你耐心記錄之後，可以更明確且直接分析出需要和想要，除了有助於在財務上做斷捨離之外，也能讓自己培養提撥預算的習慣，避免過度使用信用卡，造成長期收支失衡，不小心陷入債務問題。 再次提醒，別太在意類別怎麼分、金額準不準。

重點不是交出一張漂亮的表格，而是你腦海裡對於金錢的意識。我個人的實務經驗是隨著持續記錄，遺漏掉的支出會慢慢一直冒出來，隨著開始正視自己的財務，你會不斷發現原來錢是跑到之前沒注意的地方去了，這可以讓你從對的方向開始調整財務，也會跟著慢慢創造出自己的財務邏輯。

★本文經方智出版授權，摘自《從扛債人生走向財務自由》。