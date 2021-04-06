快訊／藍恭唯劈腿女主播道歉　請辭國民黨內湖黨部副主委

▲藍恭唯、鄭亦真。（合成圖／取自藍恭唯、鄭亦真臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

38歲漢堡主播鄭亦真昨天晚間自曝，遭有「國民黨霍建華」之稱的藍營內湖區黨部副主委藍恭唯劈腿，意外誤當小三。對此，藍恭唯發聲明道歉並請辭。

中天主播鄭亦真去年因吃播漢堡爆紅，38歲的她近期與國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯祕密交往1個月。鄭亦真原本想和大家公布這個好消息，5日晚間卻突然透露，自己不慎成為小三，因為她突然連絡不到藍恭唯，跑去男方家竟發現他與「正牌女友」一同在家中，讓鄭亦真深受打擊當下崩潰大哭。

鄭亦真5日在臉書表示，接到周刊電話，原來是被偷拍到與藍恭唯密戀，本想順勢公開好消息，沒想到打給男方討論，找了一個下午苦尋不到人，便前往他的住處，卻意外發現藍的正牌女友就在他家。

鄭亦真回憶，當時正牌女友看到她的出現很傻眼，並告訴自己兩人已在一起半年，甚至還反問「現在是什麼狀況」，讓她當下哭紅雙眼，也向藍恭唯的女友道歉，稱自己不知道介入他人感情。

鄭亦真透露，與藍恭唯是在1個多月前的餐敘上認識，當時他向自己表明是單身， 28歲的藍恭唯足足小她10歲，如今回想，藍恭唯的行徑其實都有很多可疑之處。

她感嘆，若不是接到周刊電話跑到藍恭唯家，恐怕自己一直都被蒙在鼓裡，而自己和對方女友都是受害者，不該選擇沉默。因此，決定公開藍恭唯的渣男行徑，自己也會在工作崗位上繼續努力。至於藍恭唯得知被偷拍一事，鄭亦真說，男方只問一句「被拍的照片好看嗎」，讓她徹底心寒。

此外，藍恭唯因長相俊俏、身高184公分，外界因而封為「國民黨霍建華」，畢業於世新大學廣電系的他，去年1月曾被拍到和前主播、現任台北市議員的鍾沛君共築愛巢，譜出相差6歲的姊弟戀。不過，鍾沛君在今年初經歷肺腺癌手術後，大方認愛音樂人、居酒屋老闆陳布朗。

藍恭唯聲明全文如下：

首先向各位愛護我的長官們和媒體朋友，致上最高的歉意。

在台灣遭逢408重大傷亡事故的當下，卻為了我個人私事佔用了媒體資源，我真的很抱歉！臺灣目前最重要的新聞不是我，也不該是我。

同時，我對鄭亦真小姐致上最高的歉意，這件事之後我會更加謹言慎行，深刻檢討，再次對所有關心的朋友深感抱歉。

最重要的，身為國民黨內湖區義務副主委，這次因私領域造成大衆觀感不佳，向努力為黨付出的同仁深表歉意！我已經主動向區黨部說明具體狀況，同時先行請辭義務副主委乙職，重新規劃對黨正向的活動，以彰顯對黨之忠誠，謹此聲明。