藍恭唯劈腿女主播　網友灌爆臉書：自己都管不好還想選

▲藍恭唯、鄭亦真。（合成圖／取自藍恭唯、鄭亦真臉書）



記者黃巈禾／台北報導

38歲的中天主播鄭亦真外型甜美，前陣子播報時吃漢堡爆紅，被封為「漢堡姐姐」，沒想到她5日深夜自爆誤當小三，對象是小10歲的國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯，形容男方根本是時間管理大師﻿。而藍恭唯渣男行徑曝光後，網友也灌爆臉書狠嗆「這咖想當內湖議員？」

鄭亦真近日被《鏡週刊》目擊和藍恭唯約會，本來打算順勢公開戀情，第一時間﻿想跟藍恭唯討論﻿，但一個下午﻿都找不到人﻿，於是﻿前往藍恭唯的住處﻿，怎料，對方一看見她就說「房間裡面有人﻿，你先回去﻿。」直到她追問「是誰」，對方才認了「我有女朋友。」﻿

接著，藍恭唯女友也走出來，鄭亦真當場傻眼淚崩，直問「你們交往多久？」﻿藍恭唯女友似乎不清楚狀況，還驚訝回答「半年」，這時鄭亦真才恍然大悟，自己誤當小三，更讓她心寒的是，藍恭唯得知被跟拍後，第一反應竟是「被拍到的照片好看嗎」。

▲鄭亦真、藍恭唯（右1）節目同台。（圖／翻攝自藍恭唯IG）



鄭亦真並未與藍恭唯女友起衝突，對方見她難過痛哭，還安慰她，她則當面向正宮道歉，表示自己不知道介入感情﻿，因為藍恭唯﻿一直說他是單身。鄭亦真得知真相後，回想起過去近1個月來祕密交往過程，驚覺過去男方曾稱要去打球、要早點回家睡覺，其實是跟正牌女友逛基隆夜市。

藍恭唯感情世界豐富，且似乎偏愛姊姊型的美女，2019年1月曾被媒體直擊，和大6歲的前主播、現國民黨台北市議員鍾沛君過夜。當時鍾沛君就職才滿1個月就被拍到，當時藍恭唯事她的辦公室主任，這段老闆戀上助理的愛情故事並未長久，時隔2年，鍾沛君在罹癌順利開刀後，選擇與音樂人陳布朗甜蜜牽手愛相隨。

藍恭唯渣男行徑曝光後，網友也灌爆粉專「時間管理大師耶」、「原來你也是時間管理大師」、「羅志祥，國民黨霍建華需要你教他時間管理麻煩了」、「我看不是，管理的太差，這咖想當內湖區議員耶，哈哈哈」、「在地服務，政壇時間管理大濕」、「哈囉你想選什麼議員？你也去參選時間管理大師吧」、「有女友卻又外遇，該不該道歉」、「拜託你不要參選，台灣不需要渣藍」、漢堡好吃嗎？還是偷偷吃更好吃？」、「男女關係都搞不好還劈腿，還說謊騙人，這種品德白癡才會投給你」、「你自己本身都管不好了，還要有什麼作為」