歐洲藥品管理局：AZ疫苗和血栓有潛在關聯！　最新建議7日出爐

▲英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的新冠疫苗。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

歐盟藥品管理局（EMA）表示，英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的新冠疫苗（即AZ疫苗）和血栓有潛在關聯，推翻先前「很安全、未發現特定危險因子」的說法。

根據《荷蘭國家通訊社》（ANP）消息指出，EMA疫苗負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）向媒體透露，AZ疫苗和血栓、血小板等症狀有潛在關聯，「這與疫苗有關，但我們還不知道導致這種反應的原因。」但卡瓦列里也強調，目前接種疫苗的好處仍大於壞處。

報導指出，EMA的安全委員會正在進行討論，最快在7日就會給出新的接種建議。

先前EMA曾透過聲明表示，「針對這些非常罕見的（血栓）事件，目前這項調查並未發現任何特定風險因子，像是年齡、性別、或是曾有形成血栓的病史等」、「（血栓）與疫苗的因果關係尚未獲得證實，但有可能存在，目前還在進一步分析」。

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