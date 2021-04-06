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AZ疫苗維持1.7萬人接種　莊人祥：這兩天就會決定是否向下開放

林詠青防疫醫師,莊人祥發言人,郭宏偉疫情監測組副組長。（圖／指揮中心提供）

AZ疫苗維持1.7萬人接種，莊人祥：這兩天就會決定是否向下開放。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

AZ疫苗3月22日開打已滿2周，為了加速疫苗施打速度，指揮中心今（6）日起擴大至第一順位3類醫事人員，將有22萬人被列入施打對象。指揮中心發言人莊人祥表示，昨日雖然在連假期間，仍有6縣市提供接種服務，僅新增167人，目前累積1萬7245人接種，但沒有新增嚴重事件。

莊人祥表示，目前第一類第一級醫事人員接種率13.9%，第二級5.9%，過去兩週看來，放假後第一天接種率比較差，今日公布的數據也不太準，應該要看明天打的人數有多少，這兩天就會決定是否向下開放。

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另外，從COVAX獲配的19.92萬劑AZ疫苗，已於4日上午運抵桃園國際機場，該疫苗出廠時間較早，效期只到5月31日，由於同樣也是韓國廠生產，食藥署表示，若文件審查及檢驗均合格，最快於12日核發封緘證明書並封緘放行。

目前台灣已有31.62萬劑AZ疫苗，被問及若打氣持續不佳，是否會開放全民施打？莊人祥表示，目前疫苗量不是太多，還是會先以公布的八大類部分依序接種，目前也非全數醫療院所都能接種，因為希望接種後能有30分鐘觀察，才有辦法在出事後緊急救護。

至於開放接種後，遲遲未有動靜的連江縣，指揮中心表示，因為一瓶疫苗可打10人，開封就得馬上打完，4月8日有望開打不只一瓶。

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