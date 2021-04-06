路上拍到「黑色三眼怪」！7秒詭異片掀百萬人熱議　背後真相曝光

▲ 這隻松鼠乍看之下就像有三隻眼睛。（圖／翻攝自TikTok／@.airwave）

記者陳宛貞／綜合外電報導

社群媒體上近來瘋傳一段影片，其中有一隻黑色不明生物，看來像是老鼠，臉上卻有著三塊白點，彷彿長了三隻眼睛，突然轉過身面對鏡頭時，畫面令人有些毛骨悚然。這段影片在網路上迅速走紅，掀起網友熱烈討論這到底是什麼動物。

《太陽報》4日報導，國外網友米基（Miggy）在TikTok上傳這段影片，只見街上有一隻外型看似老鼠的生物，身體大部分被黑毛覆蓋，尾巴則呈現半禿，接著牠傳過身面對鏡頭，可見臉上也有幾塊圓禿，看起來就像有三隻眼睛一般，令許多網友大吃一驚。

這段短短7秒的影片自上月22日至今已經累積610萬次觀看，94.7萬讚。網友紛紛留言表示，「那是COVID-20」、「是寶可夢，捉住牠」、「黑色皮卡丘」、「貓和老鼠的孩子」、「紐約市的松鼠和老鼠混種」。

有網友認出，這隻生物其實是北美本土的黑灰色松鼠，並說明可能導致牠脫毛的原因，「有些松鼠會在春天生育之前拔下尾巴上的毛，放在窩裡，毛通常會重新長出來」。但也有人認為，這隻松鼠可能有皮膚病。

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