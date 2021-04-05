第2屆老塘湖之美寫生比賽　100位小朋友參加親子同樂

▲財團法人匡乙文化藝術基金會，5日在台南學甲區秘境「老塘湖藝術村」，舉辦第2屆「老塘湖之美」寫生比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人匡乙文化藝術基金會，5日在台南學甲區秘境「老塘湖藝術村」，舉辦第2屆「老塘湖之美」寫生比賽，有來自全台灣100位熱愛寫生比賽的小朋友報名參加。

許多小朋友第1次來「老塘湖藝術村」，感到非常興奮，台灣手指畫家匡乙也現場觀察國家未來主人翁，對於寫生比賽的造詣，他表示報名參加的小朋友水準都很高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天一大早許多小朋友就來園區準備參加寫生比賽，很多由家長陪同下，一家和樂互動親子關係很開心，參與有意義的寫生繪畫比賽，每位都是小小畫家，都很用心比賽，其中有基隆，台北而來的小朋友來比賽，這次全國來的小朋友，因報名湧越，很快就額滿，分上下梯次，上午與下午，今天來的畫畫的小朋友說畫畫又能看如何拍戲，又可免費入園遊玩園區，這趟來的真太值得。

這次比賽評審，為慎重起見，還是請有國際知名度的畫家，藝術家匡乙大師做主評。參賽結果公佈得獎名單，定于4月19日，第1名1位，獎金2萬元，第2名1位獎金1萬元，第3名獎金5千元，佳作獎10名獎金1千元，以上得獎者，公開在老塘湖藝術村，由財團法人匡乙文化藝術基金會，匡乙大師親自頒發獎金及獎狀，以資鼓勵證明。

舒緩痠痛好舒壓外型超美兩色可選