第1屆老塘湖之美寫生比賽　全台50位高手較勁

▲第1屆【老塘湖之美】現場寫生比賽，吸引全台50位高手較勁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人匡乙文化藝術基金會，30日在學甲區知名秘境「老塘湖藝術村」舉辦第1屆【老塘湖之美】現場寫生比賽，到下午5時順利圓滿結束收件，預定12月10日揭曉得獎名單，12月25日進行頒將，由匡乙畫家親自公開頒發獎金及獎狀，以資鼓勵。

台南學甲區秘境「老塘湖藝術村」，是一處可以參觀古厝、古老建築的另類藝術旅遊勝地，藝術村裡紅磚圍牆，還有一片碧綠湖畔，村裡每個角落都相當特殊，很有歷史古宅的味道，登上舊船遊湖賞景，更是意境十足，也成為武俠電影裡的古街印象，也是一處擁有古老風情的好所在。

主辦單位匡乙畫家說，來自全台各地區50名寫生繪畫高手，自備非常專業繪畫材料，一大早就來到「老塘湖藝術村」，其中有自北部乘坐高鐵，有的前一天就來了，暫住南部商旅，有的從桃園半夜自行開車前來，參與比賽精神可嘉，雖然是星期一有些是全家總動員，順道來「老塘湖藝術村」旅遊。現場比賽好手各有來頭，個個展現出非常專業的架勢。

匡乙文化藝術基金會第1次舉辦寫生比賽，將會由世界名畫家匡乙本人來評審，第1名：2萬元及獎狀、第2名：1萬元及獎狀、第3名：5千及獎狀、佳作：1千及獎狀（取3名）。匡乙畫家表示，評審標準：包括創意的表現40％、畫面的構圖30％、色彩的邏輯30％，錄取前3名及3位佳作，定於12月10日揭曉得獎名單，12月25日進行頒獎，由匡乙畫家親自公開頒獎。



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