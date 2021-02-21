白冰冰訪視學甲區秘境老塘湖藝術村　大讚台灣手指畫家匡乙大師

▲藝人白冰冰的旅行團出現在學甲區秘境的「老塘湖藝術村」，引起一陣騷動，台灣手指畫家匡乙大師贈送藝人白冰冰的肖像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

藝人白冰冰21日午後跟隨國旅團一起來訪視號稱台南市學甲區秘境的「老塘湖藝術村」，特別慕名好奇觀看台灣手指畫家匡乙大師耗時26年，親自打造古色古香的老塘湖藝術村，以及匡乙畫家的立體畫及抽象油畫作品。

2月21日有旅行團文化藝術之旅前來台南市學甲區秘境的「老塘湖藝術村」，其中有位藝人「大姊大」白冰冰在內，她不但慕名好奇，還跟團前來老塘湖藝術村參觀。

得知此消息的畫家匡乙，驚喜可以親自接待仰慕已久的粉絲白冰冰的廬山真面目，同時也敬佩白冰冰在社會上，幫助弱勢，行善公益不遺餘力，深深感動，決定要送1幅他親自以手指繪製白冰冰的抽像畫，以表示對於白冰冰公益善行義舉的肯定。

匡乙說，因為太突然，時間也緊魄，只有2天可以畫，而且畫白冰冰有個困難度，很容易和小燕姐臉部五官重疊，所以要先研究各個特徵及輪廓，譬如在髮型的區隔，手部的抽像畫法，都要著墨到位，才會是一幅上品好畫。

最強女主持人白冰冰在台灣主持界叱吒多年，不少主持界新秀都把她當作典範，更因此提攜不少後輩一起主持，成為演藝圈重量級人物。21日午後她卻出現在學甲區秘境的「老塘湖藝術村」，引起一陣騷動，許多粉絲搶跟她合照留念，對於匡乙畫家利用2天的時間以手指抽象油畫她本人肖像作品，表示相當肯定與稱讚。

藝人白冰冰的旅行團參觀了匡乙利用自己對武俠電影中街道建築的嚮往，建立的古老建築風貌，同時也肯定他為台灣文物文化的保存盡一份心力。雖有些風化，有些殘破，甚至於不完整，但終究賦予老房子新生命，他們一行人也踏上了這座好似遺世獨立的神仙島，一覽老塘湖藝術村的風貌，表示不虛此行。

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