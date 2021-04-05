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獨／「就在上面看一下！」羽絨衣男慘被誤認李義祥同夥　親吐目的

顯圖勿用

▲穿短T的羽絨衣男一度被網友瘋傳是李義祥同夥，隨後真相大白。

記者黃君瀚／採訪報導

台鐵太魯閣號408車次出軌意外，網友看圖辦案找真相，指事發當時除了工地負責人李義祥，尚有其他工人在場，不過鍵盤查案難免有意外，站在山坡上被瘋狂肉搜的「平頭男」和「羽絨衣男」均非李的同夥。當事人受訪時也澄清，他和家人坐在第二車，意外發生時純粹關心其他乘客，「就在上面看一下」。

羽絨衣男接受《ETtoday新聞雲》採訪時澄清，他只是普通乘客，當天從台北搭乘太魯閣號前往台東，和家人都坐在第二車，意外發生時幸運躲過衝擊，只受到小挫傷。

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他表示，離開列車的當下想著關心其他車廂旅客安全，才會走到山坡上觀察情況。沒想到當時就恰巧站到李義祥附近，照片很快在網路世界大放送，「然後就變成媒體瘋傳的人」。

▲▼事發前在山坡，事發後在火車旁。（圖／翻攝自PTT）

▲羽絨衣男站上山坡時，正巧身旁藍衣男就是李義祥。（圖／翻攝自PTT）

此外，另有一位「平頭男」同樣被誤認為李義祥同夥。有網友在PTT上整理多張民眾現場拍下的照片，發現「平頭工人」事發後人走到車廂附近，似是假扮成太魯閣乘客逃離現場，「為何要變成乘客？」

不過，畫面中人曬出該班408次車票，跳出來喊冤，表示當天從樹林上車，打算要回花蓮豐濱掃墓，坐在最後一節車廂，發生出軌事故後因為自己沒什麼傷勢，就自己下了火車、上了邊坡，結果被其他以為是第一時間下車的乘客「誤認為工人（李義祥同夥）」。

針對案件，花蓮地檢署檢察長俞秀端上午證實當下「非僅李義祥一人」在現場，並呼籲民眾若有在現場拍攝照片，或知道在場人士姓名，請跟花蓮地檢署連絡。檢察長的說法也打臉了李義祥稱「一人巡視工地」的說法。

▲▼乘客拍下李義祥身邊一堆人　5張照片戳破「一人巡邏工地」說法。（圖／民眾授權提供）

「被誤認李義祥同夥」！他看照片傻眼：我也是乘客　曬車票打臉。（圖／家屬提供）

▲被誤認為工人，本尊曬車票打臉。（圖／家屬提供）

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