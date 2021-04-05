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牽制共軍海上霸權行為！日德擬舉行第一次「外交、國防」2+2會議

▲▼日本最後一艘蒼龍級潛艦「鬪龍號」服役，12艘蒼龍級全數到齊。（圖／取自防衛省 海上自衛隊twitter）

▲日德兩國將在近日舉辦2+2會談。（圖／取自防衛省 海上自衛隊twitter）

記者王佩翊／編譯

日本與德國傳出擬定4月中以視訊通話形式舉辦首次兩國間的外交、防衛2+2會談，初步預計在16日進行。據報導，隨著中國大陸的海上霸權主義行動加劇，此次兩國將會以實現「自由且開放的印度太平洋」為目標，共同討論日德雙方的合作、安保領域內的共同協助等議題。

根據《讀賣新聞》獨家報導，日本與德國兩國已協議在16日舉行外交、防衛2+2視訊會議。多名日本政府內部人士透露，德國自2020年9月起擬定新外交戰略「印度太平洋準則」，將加強在印度太平洋上的參與，而日本則想要透過加強與歐盟中心國德國間的關係，持續促進歐盟內其他國家的相關動態。

▲▼ 茂木敏充。（圖／路透）

▲此次2+2會談日方將由外務大臣茂木敏充代表出席。（圖／路透）

德國先前已經表明，將於夏天正式派遣巡防艦至印度太平洋海域，因此在此次2+2會談中，雙方也會商討屆時巡防艦停留在日本港口以及與自衛隊的共同訓練等議題。雙方政府自3月締結交換有關安保機密情報的「日德情報保護協定」，不僅如此，仍持續在安保領域上強化兩國合作。

外界認為，2+2會談中同時也會針對北韓無核化、日人遭綁事件以及緬甸示威暴動等議題交換意見。據悉，此次會談日方將由外務大臣茂木敏充與防衛大臣岸信夫代表出席，而德國則預定由外交部長海科馬斯（Heiko Maas）、安妮格雷特克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）出席。

另一方面，日本政府未來也將持續與美國、英國、澳洲、俄羅斯、法國以及印尼等國舉行2+2會談。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 
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