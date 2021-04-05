深夜請辭交通部長　林佳龍仍赴事故現場：還會負責善後責任

▲408次太魯閣號出軌事故現場，林佳龍受訪。（圖／記者楊詩益攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵發生408次太魯閣號出軌事故，截至目前造成50死202傷，交通部長林佳龍昨深夜在臉書宣布將辭去交通部長一職，今日則仍出現在事故現場視察搶修進度，並出面說明最新進度。

在昨深夜發表辭職聲明後，林佳龍今日出現在事故現場受訪表示，個人去留不重要，他會負起最後的責任，除了負政治責任也負責善後責任，把整個事故傷害降到最低，扮演這樣角色，他會盡全力做好有關搶修跟所有善後的工作，個人去留不重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林佳龍說，除了殯儀館有專人協助，不管安置身分的指認，還有賠償保險跟所有權益，醫院方面特別協調健保署可以由交通部先代墊醫療費用，讓傷者都可以安心醫治跟康復。

至於事故後續調查，林佳龍說，現在檢察官跟運安會都在調查，就是要誠實面對，要有負責的態度配合調查，也要進行包含行政方面的檢討，會請同仁配合。

另外，外界認為他的請辭有其他政治考量，他回應，他第一時間心裡想的就是怎樣減少死傷以及早日搶修通車，沒有做任何其他的想法，有關於外界用政治上的意見，他尊重，不過回到最重要的，這件事情他本身有責任要承擔，其他相關的事都不在他的考量範圍。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來