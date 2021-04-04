李義祥5年拿2億標案　趙少康：關係更好的又拿多少？蔡英文應徹查

記者黃巈禾／台北報導

「義祥工業社」工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號408次迎面撞上，造成50人死亡悲劇。工程負責人李義祥的過往也被起底，不僅有民進黨背景，5年內標下總金額近2億的19個政府標案，且2014年員工駕駛疑似故障的工程車跌落山谷慘死。對此，中廣董事長趙少康要求總統兼民進黨主席蔡英文應徹查。

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）



趙少康4日在臉書表示，台鐵太魯閣號重大事故51人不幸罹難，根據台鐵局最新調查，在這次案件中，肇事者李義祥是以義祥工業社名義作為協力廠商，且曾以義程營造有限公司承攬台鐵局6件工程，承攬公路總局11件工程。

趙少康指出，義程營造承攬台鐵局的工程包含台東工務段倉庫防水鋼棚架工程等6件，金額共新台幣1426萬5816元；承攬公路總局工程包含台11丙線0k+547東華大橋等橋梁設施修復工程，金額共1億2788萬3774元。

趙少康認為，如果不是這次太魯閣列車的不幸事件，誰也不知道一個名不見經傳的李義祥竟然有如此大的本事，只不過當過民進黨的黨代表，就能夠如此呼風喚雨、財運亨通，其他比李義祥在綠營中關係更好，地位更高的一大票新貴，拿了政府多少工程？得了政府多少標案？賺了國家多少公帑？主管官署給他們開了多少綠燈？

「權力使人腐敗，絕對的權力使人絕對腐敗」，趙少康喊話，身為總統和民進黨主席的蔡英文應立刻下令徹查，執政的民進黨應該坦白自清，否則「一人得道、雞犬升天」的歪風只會越演越烈，蔡英文任期剩下的三年，「上下其手吃相難看」的醜態只會越來越難看！

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