出來投降吧！逗弄2陸龜　惡霸犬遭「左右包抄」聯手反擊…狼狽逃

記者李春棉／綜合報導

抓…到…你…了！網友詹列寧家裡養了一隻8個月大的美國惡霸犬「潔妮」和2隻陸龜，這天汪汪一如往常跑去逗弄龜龜，結果沒想到遭到絕地大反攻，反被這股「慢勢力」左右包抄、落荒而逃，超狼狽的逃難行徑笑翻許多網友，忍不住直呼，拍攝者不救。

畫面中，2隻陸龜分工合作，一左一右步步進逼惡霸犬潔妮，儘管龜龜們速度極為緩慢，但完全不妨礙牠們的復仇計畫。只見惡霸犬被嚇到想跳上沙發避難，無奈腿腿太短了，怎麼使勁就是上不去。

目睹這一幕的飼主將影片PO上網後，有網友幫陸龜加內心OS向潔妮喊話，放棄掙扎，出來投降；也有人表示，這個捉迷藏可以玩很久；他們是想合體好嘛，變成傑尼龜，這是傑尼龜的由來；還有網友認為，拍這影片要很有耐心；另有不少人指出，隔著螢幕都能感受到烏龜的怨念、陸龜們的反擊、好緩慢的捉迷藏。

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