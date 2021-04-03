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快訊／習近平向列車出軌事故台灣民眾表示哀悼

記者任以芳／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生重大出軌意外，導致約50人不幸罹難、上百人受傷，是台鐵近50年來死傷最嚴重事故。中共中央總書記習近平今（3日）發表最新慰問，針對2日臺灣列車出軌造成重大人員傷亡事故高度關切，並向遇難同胞表示深切的哀悼，向遇難者家屬及受傷同胞表示誠摯的慰問，祝願傷者早日康復。

▲▼2021年，大陸全國政協十三屆四次會議於3月4日，在北京人民大會堂召開,習近平,汪洋。（圖／翻攝CCTV）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝CCTV）

整理近年台灣發生重大災難，習近平都會表達慰問之情。2014年7月復興航空發生馬公空難，正在拉美地區訪問的習近平要求國務院台辦向台灣轉達本人和大陸民眾對遇難者的深切哀悼。

同年8月，高雄發生氣爆進300人死傷，當時習近平也指示台辦、國台辦負責人向台灣方面轉達本人和大陸民眾對遇難台灣民眾的深切哀悼、對遇難者家屬及受傷台灣民眾表達誠摯慰問。

2016年，蔡英文初次當選的第一年，台灣南部發生6.7級地震，習近平也對受災的台灣民眾表示親切慰問，對不幸遇難的台灣同胞表示沉痛哀悼。

這次針對台鐵「太魯閣號」408車次於花蓮清水隧道出軌，造成累計48人罹難的重大事故。對此，大陸國台辦2日傍晚發布新聞稿，表示「國台辦、海協會對在事故中不幸遇難的同胞深切哀悼，對遇難者家屬及受傷同胞表達誠摯慰問。」

這是繼半個月前，舊蘇花115公里處發生遊覽車撞山壁意外後，大陸國台辦今年第二次，特地對台灣發生的重大交通事故，表達關心。

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