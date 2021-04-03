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秒送上咖啡、餐點「都是全家店長自費」！義消心暖：特別感謝

▲▼宜蘭搜救人員第一時間，在出軋的太魯閣變形嚴重的第4、5、6節車廂，救出重傷1女（上圖）及11名OHCA乘客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲不少店家體諒搜救人員辛勞，紛紛提供物資或休息場地。（圖／記者游芳男翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台鐵太魯閣號408車次2日發生嚴重事故，當時列車行經花蓮縣大清水隧道，撞上已滑落邊坡的工程車，造成慘重死傷，救災人員馬上趕往現場，也有店家投入物資，希望助救援工作一臂之力。就有一位花蓮義消在PTT回文，說他收到很多民眾、商家的加油打氣，特別感謝全家秀林崇德店，「店長自掏腰包，還提供場地讓我們休息。」

PTT日前轉發本站報導《蘇澳服務區全家聲援救災！警消「持證件或著制服」免費領咖啡》，就有花蓮義消看到貼文後回文，「我是花蓮義消，今天收到很多民眾跟商家的加油打氣。」

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接著他表示，真的特別要感謝全家秀林崇德店，「昨日有到該店休息的義消同仁，（店長）有送咖啡以及餐點免費」，而且都是店長自掏腰包，對方還提供場地讓他們休息，「台灣人在重大災情的時候真的很互相團結，心感到很溫暖。」

義消也忍不住為店家說話，「有些人酸說為什麼不送到現場，現場物資也不缺咖啡，拿來拿去也不方便，不如別送找麻煩跟浪費。人家有心意付出比打鍵盤酸人好多了。」看到貼文後，其他網友也紛紛留言，「辛苦了，謝謝偉大的你們」、「請好好休息，一切平安順利」、「辛苦了，推好心店長」、「辛苦了！也謝謝那家全家。」

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