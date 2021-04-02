太魯閣事件「恐怖巧合」？　監造廠商竟與「猴硐坍方」有關聯！

▲造成太魯閣號翻覆的「北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」，監造廠商與去年12月的「瑞芳=猴硐」坍方事件有關。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次因遭到滑落邊坡的工程車撞擊，在花蓮縣大清水隧道出軌翻覆，造成50人死亡、156人受傷，目前警方已掌握工程車為「義祥工業社」負責人李義祥所有，不過該案設計監造的廠商「聯合大地工程顧問股份有限公司」，在去年12月的台鐵「瑞芳=猴硐」坍方事件，就遭到質疑邊坡分級不確實。

▲網友起底工程各單位廠商 。（圖／翻攝自花蓮同鄉會）



臉書社團「花蓮同鄉會」起底該工程主辦機關為交通部台灣鐵路管理局工務處，工程名稱則是「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」，上面還有設計單位、監造單位、施工廠商、施工期間、工地主任、品質管理人員、勞工安全衛生人員、專任工程人員等資訊，其中「聯合大地」就負責設計與監造。

「聯合大地」除了負責北迴線K51+170～500邊坡防護工程，還在於2017年（106年）受台鐵局委託，針對台鐵局全線（南迴線除外）沿線邊坡及擋土設施，進行初次的目視檢測調查及安全評估與分級。

▲去年12月台鐵瑞芳-猴硐間邊坡坍方，當時就質疑負責台鐵邊坡安全評估的「聯合大地」，分級不確實。（圖／台鐵提供）



聯合大地當時表示，依據邊坡其需處理程度與維護管理需求進行分級，共分為A、B、C、D四個等級， A級最不穩定，D級最穩定，發生坍方的台鐵瑞芳=猴硐路段，當時被判定為C級。

當時「聯合大地」發聲明指出，所有檢測分級均依專業標準辦理，這次崩塌路段非位於地質敏感區、環境地質災害潛勢區、土石流潛勢區，及無歷史災害紀錄，依規定列為C級。

根據「政府電子採購網」資料，由「聯合大地」負責的工程標案相當多樣，光是2020年就有24項標案，除了台鐵之外，還負責包括水利署、高速公路局、原能會、台中市觀光局、台電、各地水利會、中央地質調查所等機關的標案。

►經典明星商品，一滴逆轉膚況