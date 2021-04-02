為台灣祈福！　遠雄捐款1千萬助太魯閣號意外

▲太魯閣號408車次出軌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵太魯閣號408車次2日上午於花蓮縣大清水隧道出軌，目前已知48死、159人送醫，堪稱半世紀以來死傷最嚴重火車交通事故。對此，遠雄集團發言人楊舜欽表示，為因應救災物資及災民家屬撫恤所需，遠雄集團捐款1000萬元，為台灣祈福。

事故發生後，總統蔡英文第一時間做4點指示，一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

行政院長蘇貞昌則於下午視察台鐵災害應變中心後，親赴救災現場中；而稍早前，他指示內政部長徐國勇與交通部長林佳龍勘災，據悉兩人已抵達現場。

另外，增援救災部分，台北市派出18輛搜救、救護車，共計43人；新北市消防局出動20車（11救護車，2水箱車，3後勤車，4器材車），共50名消防人員；高雄市長陳其邁則要求高雄消防局特搜隊及搜救犬隊機動待命準備支援。

至於國軍部分，陸軍第二作戰區表示，目前作戰區已趕赴現場完成前進指揮所開設，持續配合縣政府進行搜救任務，共計派遣官兵57員、救護車4輛、中型戰術輪車2輛、輕型戰術輪車1輛及照明尾車1輛趕往現場協助執行救援任務。

根據紀載，1948年5月28日發生新店溪橋火燒車事件，有乘客攜帶危險品上車，最後釀4節車廂被燒毀，21名旅客死亡、重傷者40名、輕傷者36名；另有家屬申請登記失蹤者51名，其中經過調查後有43名推定死亡，總計64死，是史上最高的火車交通事故。

死亡人數第二慘的火車交通事故，則為1961年7月9日，一輛自台中開往高雄的11次對號特快車，在民雄站南方撞上闖越平交道的嘉義客運，造成客運車上48死28傷，火車司機輕傷。