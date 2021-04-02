太魯閣號出軌48死百人送醫　吳敦義籲「避開國五」禮讓救災車通行

▲408次太魯閣號出軌。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵太魯閣號408車次2日上午於花蓮縣大清水隧道出軌，目前已知48死、159人送醫，搜救人員持續搶救中，而傷患則陸續宜蘭、花蓮等地醫院救治。對此，前副總統吳敦義在臉書喊話，「緊急呼籲，請各位盡量避開國道五號，請禮讓救災車輛優先通行」。

吳敦義也說，此刻，我們一起替受困人員祈禱一切平安，也為所有救災同仁加油。希望大家於假期出遊時能注意安全，快快樂樂出門、平平安安回家。

事故發生後，總統蔡英文第一時間做4點指示，一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

行政院長蘇貞昌則於下午視察台鐵災害應變中心後，親赴救災現場中；而稍早前，他指示內政部長徐國勇與交通部長林佳龍勘災，據悉兩人已抵達現場。

另外，增援救災部分，台北市派出18輛搜救、救護車，共計43人；新北市消防局出動20車（11救護車，2水箱車，3後勤車，4器材車），共50名消防人員；高雄市長陳其邁則要求高雄消防局特搜隊及搜救犬隊機動待命準備支援。

至於國軍部分，陸軍第二作戰區表示，目前作戰區已趕赴現場完成前進指揮所開設，持續配合縣政府進行搜救任務，共計派遣官兵57員、救護車4輛、中型戰術輪車2輛、輕型戰術輪車1輛及照明尾車1輛趕往現場協助執行救援任務。