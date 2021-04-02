快訊／48死118輕重傷！搜救隊拆解第8節車廂「尋獲7具大體」

記者羅婉庭／新北報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件，截至目前統計已釀48人死亡，118人輕重傷。新北快搜部隊進入隧道底端，是最靠近車頭的5、6、7、8節，破壞車體結構後搶救受困者，目前尋獲7具大體。

▲408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

新北特搜先遣人員由組長周祐陞帶隊，於12點40分抵達指揮站（仁水隧道南口）。新北市總計調派15分隊、1大隊、 現場指揮官特搜大隊長鍾世銘。 各式車輛39部、消防人員63名，DMAT醫生2名,義消34名、民間團體4人、總共103人。因新北消防局支援人數眾多，目前支援受災情最嚴重的5、6、7、8四節車廂的救援工作。

台鐵408次太魯閣號清明連假首日傳出重大事故，目前一共造成至少48人沒有呼吸心跳，衛福部也啟動大量傷患應變機制，在花蓮慈濟醫院開設前進指揮所設立救護站統一調度。

目前加入協助救援的李姓列車長受訪指出，他人在第一車，當時是緊急煞車，感受到劇烈的撞擊，停下來後發現後面車廂都出不來，目前第4車到第8車都在搶救中，人員要設法帶過來，由於每一車都坐滿，大約有200人左右受困。

據了解，該起事故的發生，是因一輛工程車自邊坡滑落至軌道，太魯閣號反應不及撞上當場出軌，該列車共有8節車廂，其中第5至8節車廂情況最為慘重，命危的36人全都分布在這4節車廂中，其中又以第7車廂20人OHCA最為嚴峻。

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