轟台鐵「低薪過勞、設備老舊不足」　趙少康：為逝者祈禱

▲太魯閣車廂內部畫面。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

台鐵太魯閣2日發生出軌釀重大傷亡，中廣董事長趙少康於臉書發文提出國營機構4大陋習，包括薪資過低、常態過勞、設備老舊、安全措施不足。他強調，「運輸安全」是一個國家的根本，也是為政者的責任，台鐵歷史悠久，卻因為國營機構的沉痾造成這些人盡皆知的常態。

趙少康表示，2018年普悠瑪號的事故悲痛仍未從心中抹去，今早又接到太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道出軌的消息，截至中午失去生命徵象已超過30人，聞此噩耗令人大悲無言。

趙少康說，由衷為逝者祈禱、為傷者祈福，也要感謝第一時間到場執行救援任務的警消人員，希望這樣的悲劇不要再發生。

趙少康強調，「運輸安全」是一個國家的根本，也是為政者的責任，台鐵歷史悠久，卻因為國營機構的沉痾，「薪資過低、常態過勞、設備老舊、安全措施不足」成常態已是人盡皆知，這是無論是否發生事故都該解決的問題，希望執政者負起政治責任並把應盡的改革落實。畢竟確保國民基本「行」的安全，是一個政府最基本的責任。

這台出軌的火車，全車坐滿共旅客374人，上午9時28分列車行經花蓮秀林和仁段大清水隧道時，撞上從邊坡滑落下至鐵道的工程車，導致列車出軌、5至8節車廂嚴重變形，目前內部還有多人受困，現場搜救人員正全力搶救中，目前統計現已有36人死亡、70人受傷。

事故發生後，花蓮當地醫院緊急啟動大量傷患機制，不少患者陸續從太魯閣車廂內脫困，分別送往慈濟、門諾醫院治療、部立花蓮醫院、國軍花蓮總醫院，院內急診室也成立多處臨時檢傷站，現場哀鴻遍野，大多數患者皆是撞擊時造成肢體撕裂傷、濺血，醫護人員也立即予以包紮治療。

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