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桃園婦接「特偵組」來電要領200萬　行員與警連手阻詐騙

▲張婦遇詐騙至郵局欲提領現金。（圖／大園警分局提供）

▲張婦遇詐騙至郵局欲提領200萬現金。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區65歲張姓婦人1日接到假冒特偵組的詐騙電話，要求張婦將帳戶內的新臺幣2百萬元領出來，辨別是否有嫌犯的指紋，張婦信以為真前往郵局提款，行員察覺張婦神情有異，儘管張婦聲稱是給姶女兒的生活費，仍立即向警方通報，經員警前往勸說為詐騙老梗後，順利攔阻張婦遭到詐騙。

▲▼員警舉案例說明，終讓張婦認清為詐騙手法。（圖／大園警分局提供）

▲▼員警舉案例說明，終讓張婦認清為詐騙手法。（圖／大園警分局提供）

▲▼員警舉案例說明，終讓張婦認清為詐騙手法。（圖／大園警分局提供）

警方表示，張婦於昨日下午接到假冒特偵組的來電，稱張婦涉及一起國際販毒洗錢案，帳戶內存有2百萬元贓款，要求張婦將錢領出來交給專門人員，比對是否有嫌犯的指紋，如果不配合就要將她抓去關。張婦原本半信半疑，但上網查詢之後，發現確實有這起販毒案件，於是信以為真，以為自己的帳戶遭到冒用洗錢，隨即依照指示前往郵局提款。

由於張婦提款時神情慌張且金額龐大，行員察覺異狀向其關懷詢問，但張婦僅表示是要給2個女兒各1百萬元生活費。行員擔心張婦遭到詐騙，便表示郵局內現金不足，僅讓張婦提領20萬元並向警方通報，大園分局新坡派出所警員江文來、黃光暐獲報後前往張婦家中關心，並以實際的案例向其勸說，張婦聽聞後才驚覺受騙上當，感謝員警幫忙讓她保住辛苦存下的積蓄。

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