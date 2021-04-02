工程車滑落撞上太魯閣害出軌！台鐵曝「照理說不該停在那」擬求償

記者李宜秦／台北報導

台鐵驚傳出軌事故！交通部台鐵局通報，今日408次太魯閣號(樹林開往台東，太魯閣)09:28於崇德=和仁間東線(k51+250)發生出軌事故，第2、3車出軌、3~8車在隧道內，事故主因爲斜坡上的工程車滑落砸中列車。台鐵局表示，初步了解是工程車沒有停好，才導致滑落，且照理來說也不該停在斜坡上。

針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。

台鐵局表示，目前正在釐清為什麼工程車會停在斜坡上，若是廠商疏失，就會依照合約向廠商求償。

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▲太魯閣號出軌。（圖／消防署提供）

10:20花蓮縣消防局通報：

一、案由：臺鐵太魯閣號408車次(樹林往臺東)於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形

二、地點：花蓮縣秀林鄉臺9線115公里旁臺鐵北迴線「大清水隧道」南向



三、時間:

(一)09:35受理報案

(二)09:58抵達現場檢傷中



四、出動人車：花蓮縣消防局出動12車35人，由新秀分隊溫分隊長指揮，大隊長朱哲民趕往現場中，已通報局長

五、人員傷亡：列車共8節車廂，搭車乘客約350人，1至3車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中，初步目視多人無生命徵象，消防搶救中。

▲台鐵列車驚傳出軌。（圖／翻攝臉書社團「阿美族的歌」）