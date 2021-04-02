　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國脫歐讓間諜小說大師勒卡雷氣炸　離世前入籍愛爾蘭

▲英國間諜小說的巨靈：約翰․勒卡雷(John le Carre)。(圖／達志影像／美聯社)

英國間諜小說的巨靈：約翰․勒卡雷(John le Carre)。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

「路透社」周四(4月1日)報導，冷戰時代最傑出的說書人：英國間諜小說巨靈約翰․勒勒卡雷(John le Carre)對2016年英國脫歐公投的結果感到無比失望，以至於他在離前不久就取得了愛爾蘭國籍。勒卡雷原名大衛․康威爾(David Cornwell)，去年12月12日辭世，享年89歲。

他的兒子尼可拉斯(Nicholas)告訴「英國廣播公司」(BBC)說，父親對現代英國和英國脫歐感到理想破滅。」在此之前不久他發現自己有愛爾蘭血統，這個發現促使他毅然入籍愛爾蘭。 尼可拉斯說，在一張照片裡，勒卡雷用愛爾蘭國旗包裹著自己，笑得合不攏嘴。

勒卡雷的作品裡經常把「後日不落國」(post-imperial Britain)時代的英國及其間諜描繪成無能、殘酷且腐敗的體系和人。在他較後期的小說裡，則對美國的外交政策及其跨國企業的行為感到越來越強烈的憤怒。

關於英國脫歐，勒卡雷的批評不曾輕聲細語。他將此事跟1956年的「蘇 伊士運河危機」相提並論(當時埃及總統納薩宣布將蘇伊士運河收歸國有，引爆英、法、以色列3國的入侵戰爭)。這場危機也證實了「後日不落國」時代的英國，已經失去了世界強權的地位。

勒卡雷談到英國脫歐時說：「毫無疑問，這是自蘇伊士運河危機以來，英國所經歷的最嚴重災難 和最大的愚行。不能怪任何人：無論是愛爾蘭人或歐洲人，一切都只怪英國人自己。」他又說：「我們用進入美國市場來取代進入世界最大的貿易聯盟(歐盟)。對我來說，這種想法讓人不寒而慄。」

在2016年6月23日舉行的脫歐公投中，有1,740萬選民(51.9％)支持離開歐盟，1,610萬選民(48.1％)則支持留歐。支持脫歐者認為，英國脫歐是為了要擺脫注定失敗的「法、德大同盟」的羈絆。在美國和中國相繼崛起之後，這個「大同盟」的發展就停滯了。

反對者則表示，英國脫歐會削弱西方，進一步降低英國在全球的影響力，讓人民更窮，而且更難融入世界體系。

ET快訊
快訊／太魯閣號出軌54死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償金出
太魯閣號「內部救援」畫面曝！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／失焦的諜影：台灣媒體眼中的勒卡雷

國際火線／依然戀你如昔 從文翠珊看香港的英國情結

國際火線／不愛江山愛梅根？哈利王子叛離王室解謎

國際火線／與魔鬼共騎：翁山蘇姬的民主安魂曲

國際火線／好大一支槍！今天的緬甸是怎樣煉成的？

國際火線／恐懼吞噬心靈：史上最熱銷的「川普芒果乾」

國際火線／從美國大選看法官、公職人員的脊梁骨

國際火線／宫崎駿改名，李安變港仔　談大陸的荒謬翻譯

國際火線／為何挺川普？民主黨總統出賣中華民國血淚史

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

天外飛鹿「衝破擋風玻璃」上校車　奇蹟無傷片曝！學生被壓醒傻眼

快訊／長賜號擱淺原因曝　船長「錯誤操作」船頭嚴重偏離軌道！

墓地宴請好兄弟！陰風大作傳怪聲：36桌才夠　他嚇瘋秒備齊

菅義偉發「中文推特」致意！　關注太魯閣出軌：祈求罹難者冥福

惡劣渣男連娶「8個老婆」　到手後全逼下海賣淫！

浴缸排水孔「詭異發光」　她住旅館PO照求助！網嚇瘋：地獄入口？

恐怖摔角影片曝！選手臉炸開「噴血倒擂台」　竟是對手惡意報復

安倍晉三關注太魯閣出軌　推特發文：日本將不遺餘力幫助台灣！

下一站「台越旅遊泡泡」？　越南副總理：疫情獲控後再思考

太魯閣號54死送殯儀館！家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

長榮澄清：長賜輪船東列長榮海運為「關係人」非被告

內褲臭又黏！醫驚見「整坨在外面」　她雙腿猛一夾…轉身塞回又掉了

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

網紅霸喊「捐200萬」助太魯閣意外！　哀嘆：讓人無法相信與接受

孫芸芸、Lisa、韓素希連撞「中空裝」比辣　網呼：大18歲也沒輸！

汪東城PO熱吻照「陪妳到老」真相曝光…真有好消息！　粉絲high了

擁抱容祖兒大和解！　陳小紜認了太莽撞「抨擊我都接受」…網酸：戲精

快訊／車上總共496人！台鐵出軌死者有外國旅客　每人賠償540萬

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

老婆忘把薯條放冰箱　他殺人肢解丟回收廠

星媒爆「台灣黑心鳳梨」網：難怪被禁

尼斯湖水怪又現身？　最新畫面曝光

外媒：長賜號日本船東要告長榮海運

少女遭性侵…村民竟逼她和嫌犯綁一起遊街

日網友聞「太魯閣出軌」：該我們報恩了！

40歲辣媽擺脫酗酒惡習！翻身變性感網紅狂吸粉

太魯閣號4人命危！外媒搶發快訊報導

艾美獎得主慘遭「惡臭垃圾山」壓成乾屍

美曾想用核彈開鑿「死海運河」！

台鐵出軌成國際焦點！路透：40年來最嚴重

美股收紅！標普首度破4000大關坐收　台積電ADR狂破6%

按摩棒電線走火！清純妹自己來...下面差點不保

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

更多熱門

相關新聞

長賜號卡6天　官方估「損失至少288億」

長賜號卡6天　官方估「損失至少288億」

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日於蘇伊士運河意外擱淺，29日終於脫困，期間影響數百艘船隻，衝擊全球供應鏈。運河管理局3月31日首度鬆口表示，長賜號造成這條重要貿易水路斷航6天，總損失可能高達10億美元（約新台幣288億元）。

長賜輪卡運河長榮免賠　看旺市場運價維持高檔「全年營運展望樂觀」

長賜輪卡運河長榮免賠　看旺市場運價維持高檔「全年營運展望樂觀」

漢堡王「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

漢堡王「惡搞長賜號」悲劇了　埃及人氣炸拒吃

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」

蘇伊士運河恢復通行　全球只有「俄羅斯不爽」

日太空人曝蘇伊士數百船隻堵塞畫面

日太空人曝蘇伊士數百船隻堵塞畫面

關鍵字：

勒卡雷John le Carré間諜小說蘇伊士運河英國脫歐

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面