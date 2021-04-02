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20場大師級講堂免費聽！「後藝情的必修通識課」華麗名單一次看

▲▼富邦講堂今年以4個系列「社會創新、藝文專題、文化對談、未來創造」舉行20場大師級講堂，全部線上免費觀看。（圖／富邦藝術基金會）

▲富邦講堂今年以4個系列「社會創新、藝文專題、文化對談、未來創造」舉行20場大師級講堂，全部線上免費觀看。（圖／MINIWIZ）

記者林育綾／綜合報導

20場大師級講堂免費聽！富邦講堂今年以4個系列「社會創新、藝文專題、文化對談、未來創造」邀請多位大師分享，陣容包括AC Global創辦人江振誠、《VERSE》總編輯張鐵志、社會人類學博士李明璁、美國藝術家KAWS⋯等，橫跨亞洲、歐洲和美洲，堪稱「後藝情時代的必修通識課」，全部免費線上看。

富邦藝術基金會舉辦講堂邁入第21年，轉化為線上講座形式，讓民眾零距離、零時差的聆聽各領域大師講者的經驗和觀點，總共4個系列、共20場線上大師講座。期望邀請民眾一同緩下腳步，細細聽取當中觀點，進而思考如何轉化為新日常的應變通則、再次出發。

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「社會創新系列」以文化品牌、人文生活、飲食料理、永續設計等作為觀察視角，邀請不同經歷背景與專業的6位台灣講者，包括文策院董事長丁曉菁、《VERSE》總編輯張鐵志、AC Global創辦人江振誠、社會人類學博士李明璁、小智研發執行長黃謙智、Plan b創辦人游適任，分享他們在探索創意、創新的實踐過程中，如何逐步建構自我認同與思維上的革新，期盼藉此為在地帶來正向發展，拓展人們的生活格局。
 
 「社會創新系列」講座主題與陣容：

1.《不只是文化 – 國家品牌的養成之路》丁曉菁│文化內容策進院 董事長
2.《新思路 – 編寫文化的封面故事》張鐵志│文化評論家
3.《一樣的初心，不一樣的格局》江振誠│AC Global創辦人
4.《在與不在現場之間 – 隔離時代的社會與自我》李明璁│社會人類學博士
5.《廢材再創 – 共享零廢率的將來》黃謙智 | 小智研發 共同創辦人兼執行長
6.《明日想像 – 經營一座你最想落根的城市》游適任 | Plan b創辦人

▲▼富邦講堂今年以4個系列「社會創新、藝文專題、文化對談、未來創造」舉行20場大師級講堂，全部線上免費觀看。（圖／富邦藝術基金會）

▲「藝文專題系列」從美術館為題出發。（圖／Photo courtesy of Local Projects）

「藝文專題系列」扣合觀眾角度為出發點，從展覽策劃、社區連結、互動體驗等面向，揭開與藝術交流的視野、發現美術館場域中埋藏的各個巧思。藉由6位講者的線上參與，如博物館創新體驗設計師Jake Barton、十和田市現代美術館館長鷲田梅洛等指標性人物，分享他們於藝文領域中，如何運用專業經驗與素養，連動大眾的視線創造共鳴，使美術館更貼近時下，為日常增溫。

「藝文專題系列」講座主題與陣容

1.《人、城市及自然 – 美術館的場域經營》Ulrike Erbslöh│貝耶勒基金會美術館 執行董事
2.《文化主體 – 展覽型態的應對思維》高橋瑞木│CHAT六廠執行董事
3.《教育創新 – 實驗教材的體驗與衍伸》Roger McDonald│創新藝術教育家
4.《社區環境參與 – 文化內容的主導性》鷲田梅洛│十和田市現代美術館 館長
5.《互動的想像 – 觀眾行為的轉譯與創造》Jake Barton│博物館創新體驗設計師
6.《紀錄觀點 – 藝術報導的反思與觀察》Hannah McGivern | 全球藝術新聞記者

▲▼富邦講堂今年以4個系列「社會創新、藝文專題、文化對談、未來創造」舉行20場大師級講堂，全部線上免費觀看。（圖／富邦藝術基金會）

▲「文化對談系列」邀請美國藝術家KAWS等人分享。（圖／Photo courtesy of KAWS）

「文化對談系列」邀請各領域的文化專才擔任主講及主持，不限於時空彼此交流，如電影導演賈樟柯與文化評論家張鐵志談影像與人文、藝術家李明維與藏家曾文泉聊藝術與情感、美國藝術家KAWS與設計師Michael Rock詮釋設計與多重領域的交集等，共6場的海內外靈感激盪。
 
「文化對談系列」講座主題與陣容

1.《與鏡頭相遇──賈樟柯線上對談》
主講: 賈樟柯│電影導演
主持: 張鐵志 | 文化評論家
2.《對話式參與 – 藝術家與我們的關係》
主講: 李明維Lee Mingwei│觀念藝術家
主持: 曾文泉Rudy Tseng │藝術藏家暨策展人
3.《創新方案 – 設計展覽新型態》
主講：Paola Antonelli│紐約MoMA建築設計部門資深策展人 
主持：Michael Rock│2x4 設計聯合創始人
4.《跨界的總和 – 藝術的無限視野》
主講：KAWS│美國藝術家 
主持：Michael Rock│2x4 設計聯合創始人
5.《編輯視角 – 時裝、文化與社會價值》
主講：葉曉薇Shaway Yeh│資深時尚媒體人 
主持：Michael Rock│2x4 設計聯合創始人
6.《文化的品味 – 編寫策展的敘事核心》
主講：Chiara Costa│Prada藝術基金會項目總監 
主持：Michael Rock│2x4 設計聯合創始人
 

▲▼富邦講堂今年以4個系列「社會創新、藝文專題、文化對談、未來創造」舉行20場大師級講堂，全部線上免費觀看。（圖／富邦藝術基金會）

▲「未來創造系列」談論科技對藝術的影響力、挑戰。（圖／Photo Courtesy by Google Arts & Culture）
 
當代科技的影響力在藝術圈急速竄升，觀眾與藝術家如何乘著時代浪潮，藉此接觸多樣的觀看方式，以及挑戰新型態的創作技法、媒材展現內容層次與深度觀點？「未來創造系列」以此為核心，邀請Google Arts & Culture項目經理Pierre Caessa與日本藝術家名和晃平，分別擔任線上主講者，探討科技環境下，藝術如何藉由數位的加成，強化與觀眾的連結、擴大創作的可能性。
 
「未來創造系列」講座主題與陣容

1.《創作的語言 – 藝術的分界與混合》名和晃平│日本藝術家
2.《數位探索 – 通往藝術與文化》Pierre Caessa│Google Arts & Culture 項目經理
（2021/04/08(四)正式上線）

線上講座4系列，點此免費觀看

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