雞排妹「貼男親密合照」曝光！網P成「翁立友」她氣炸刪留言

▲網友將男生P成翁立友，藉此惡搞雞排妹。（圖／翻攝雞排妹臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）在4月1日愚人節這天，貼出與一名男子相依的親密合照。她刻意將男生的頭部挖空，給網友猜測身份。對此，不少網友紛紛P上自己的照片，但也有人將頭P成歌手翁立友，讓雞排妹不斷刪文，並加開一則貼文給網友貼惡搞圖，「既然你們的執念如此深，這篇底下留言我不刪文，你們儘量貼」。

雞排妹在粉專貼出依偎在一名白衣男子身邊燦笑的照片，說「愚人節發一張阿純ㄉ幸福燦笑，旁邊是男友還是前男友呢？」沒想到，網友根本不在乎男生是誰，反而將自己的照片P成合照，「寶貝怎麼把我們一起拍的照片Po出來了」、「說好不PO出我們的合照，怎那麼皮啊XD」

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▲▼雞排妹再開一則貼文給網友貼惡搞P圖。（圖／翻攝雞排妹臉書）



豈料，不少網友將照片那個男生P成翁立友，讓雞排妹在文章下留言，「貼心提醒，P翁立友的會被刪留言，屢勸不聽比照洗版封鎖」。雞排妹眼看網友不斷貼照，便開一則貼文說，「在上一篇文中，感受到不少人渴求我與翁立友的圖，更多人一直辦假帳號，洗留言貼合成照。既然你們的執念如此深，這篇底下留言我不刪文，你們儘量貼。」

不少網友真的在該文底下貼出雞排妹與翁立友的P圖照，「其實你自己發一張合照就好了嘛，我們一直合成累死了，妳那邊就有了」、「笑死有種不要刪」、「這P圖功力真的很厲害」。

不少粉絲也幫雞排妹嗆聲，「一群無聊的人」、「會看到假帳號來貼，他們不敢用自己的帳號讓親友們發現他在網路上是多麼可恥又可悲的角色」、「謝謝老婆提供愚人節娛樂給酸民」、「可能覺得愚人節鬧妳很好玩，無聊當有趣」。

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▼雞排妹被網友嗆聲。（圖／翻攝雞排妹臉書）

