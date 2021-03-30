「移動鏡頭＋局部放大」　網售現實版「楚門的世界」只要數百元

▲民眾在不知情的情況下被偷拍集團利用軟體入侵家中攝影機鏡頭。（圖／翻攝都市報道）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路上近日傳出有人售賣真人實境偷拍影片，被拍攝的一對夫妻，男生正在敷面膜，女生則是成大字型躺在沙發上玩手機，甚至連兩人交談聲音都一清二楚，宛如電影「楚門的世界」翻版。陸媒爆料，偷拍集團還能應顧客要求進行遠程控制，讓鏡頭縮放移動，一片售價最多僅數百元人民幣，還可接受「私人訂製」內容。

▲犯罪集團在網路上販售實境偷拍影片。（圖／翻攝都市報道）

《澎湃新聞》報導，在某個自稱「獵奇」的QQ群裡，有人發出偷拍視頻，有人圍觀評論，被偷拍者毫無隱私可言，赤裸裸地「擺」在大家面前。群裡成員都是為了窺探別人隱私而加入，群主發出的影片只是「引子」，成員想要看更多的影片，可以找群主私下購買。

群主稱，手上有數萬則偷拍影片，大多數都是二手的。付費後，群主會寄送一個壓縮檔，裡面有上百支影片，讓人驚訝的是，影片中的針孔攝影機十分先進，除了可以拍攝影片外，還能同步錄下聲音，影片中的「素人」儼然變成實境節目中的主角。

▲偷拍集團獲取不同攝影機IP，供客戶自行挑選內容。（圖／翻攝都市報道）

這些影片除類似實境秀的數小時素人生活實錄，也有美容院、商場試衣間的偷拍，甚至連廁所的偷拍都可以找到。在其中一段影片中可以清楚地看到，24個針孔攝影機的畫面被放到同一個電腦螢幕上，可以隨時打開，想偷窺哪部攝影機，只需要滑鼠一點便可。

據了解，偷拍集團不僅販售完成品，手中還掌握許多針孔攝影機的IP，每部都明碼標價，可以讓購買者「私人訂製」 想要偷窺的內容。此外，他們還出售一款5000元人民幣一套的「破解攝像頭助手」軟體。只要能拿到別人的攝影機ID、用戶名和密碼，隨後使用這款軟體，便能強行侵入，監控別人的隱私。