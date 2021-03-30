坐機車上脫褲解放...新北男「邊搓邊呻吟」！高中生等公車一看嚇傻

▲阿義在公車站旁進行猥褻行為。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿義」（化名）日前騎車在某公車站牌附近停下，並公然將自身褲子褪下，開始以手上下套弄之方式進行自慰，而當時公車站牌附近還有諸多等公車之學生，誇張的行徑讓路過的人都當場傻眼。對此，新北地院審理後，依法判其拘役35日，得易科罰金。

判決指出，阿義日前騎車到新北市樹林區中山路二段附近，在該處的公車站停下後，竟然就當街坐在機車上，將褲子半褪到腿邊，接著面向公車站牌附近等公車的學生，將生殖器裸露出，並用手扶著生殖器上下套弄，期間還不斷發生聲響，誇張的行徑讓路過的民眾嚇得趕忙報案。

阿義被捕後於警詢、檢方偵查時均對案情坦承不諱，且有2名證人之證詞、手機錄影畫面截圖、監視器畫面等均可佐證，因此可見其與阿義之自白相符。對此，法官認為，阿義不思自重及尊重他人，公然在不特定多數人得以共見共聞之場合，進行猥褻行為，此舉已經破壞社會風氣，實不可取。

法官審酌，阿義先前已經有妨害風化前科，考量其犯罪動機、家庭經濟狀況、智識程度、目的、手段、犯後態度良好等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役35日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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