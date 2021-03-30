員工「填錯3字虧302萬」遭開除…提告求復職！公司控：他很常出錯

▲林男因填寫訂艙確認書時，將-18度寫成0度，害公司損失302餘萬元，事後遭開除提告請求復職。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

北市某貨運公司林姓資深員工2020年2月時，因未依客戶指示，在訂艙確認書上誤將冷凍櫃的溫度「-18度」寫成「0度」，造成整櫃託運物腐敗，害公司損失302餘萬元，同年4月15日遭開除。林男不服決定提告請求公司恢復其工作，另給付損失之薪水，然而，台北地院審理後，認定林男疏失確實害公司得付鉅額賠償，亦損害公司商譽，情節重大，故判林男敗訴，可上訴。

判決指出，林男於公司任職近21年，擔任貨品出口安排職務，每月薪資為5萬8000元；他主張，自己2020年2月底因未依客戶規定，以適當溫度運送貨物，致全櫃貨物受損，公司隨後於同年4月15日依《勞動基準法》第12條第4款規定「若勞工違反勞動契約或工作規則情節重大者，雇主得不經預告終止勞動契約」解雇，但他認為，自己完全遵照出貨單記載內容，進行訂艙操作，無違反情事，隔天照常上班，公司卻以各種方式阻止他，故決定提告公司，除了要求復職，另請求公司給付其開除至復職日為止之薪資。

公司則表示，林男負責的客戶非首次託運，有長期與公司配合，但林男卻疏於確認資料，便將訂艙確認書傳給船公司，造成整櫃運物因不耐溫差，全部腐敗，公司除了得支出公證費、廢棄物處理費及運費等，還得急忙挽救商譽、取得客戶信任，另再出貨衍生運費、報關費，害公司遭客戶求償美金9萬9868.07元，折合台幣302萬1009元。

豈料，林男雖於公司內部檢討會，承認自己疏失，盼公司能給予機會，待客戶索賠結果確定後再定奪，但公司同年3月31日發函林男協助賠償事宜時，林男卻是毫無協商意願，故公司才會於4月15日解雇林男。

公司還提到，林男身為資深人員，任職後期工作時常出錯，常因個人疏失致公司損失，還露出一副事不關己的態度，檢討報告交差了事，卻不見林男改善其勞務品質。

對此，台北地院勘驗相關事證後，認為林男確實違反勞動契約且情節重大，最終判林男敗訴，全案仍可上訴。

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