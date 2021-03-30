外送員助揪渣男！女顧客「下秒一句話」全場驚呆：不是他是她

▲外送員助女顧客揪渣男。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

越來越多民眾喜歡用外送平台，不過除了叫餐，有時還會提出特別的要求。大陸一長髮正妹日前就幫網戀對象點餐，然後私聊外送員，希望對方可以幫忙看看對方性格如何。這名外送員使命必達，更超額完成任務，竟揪出一名渣男，沒想到他勸女孩想開點時，女顧客下一句話讓劇情神轉折。

微博「外賣小哥金城武」30日3時PO出女顧客與外送員的對話截圖，隨後立即在網路瘋傳。截圖顯示，女顧客私加了外送員的微信，希望對方可以在送餐時幫忙觀察下網戀對象的性格。外送員也爽快答應，不久就傳來第一手情況，「臥槽是個女的開的門！」沒想到，女生的語氣也沒覺得奇怪，就急著問「她說啥了」？

之後外送員開始連番炮轟那名男子，「妳那網友可真行，剛開始還沒出來，是開門那女的問我誰點的外賣，我說跟她沒關係，那男的才被喊出來。一開始還狡辯說他也不知道誰點的外賣，我生氣了，我說是哪個女生給你點的你心裡沒數啊！」想不到，外送員這麼一番教訓，竟然讓那個男生當場承認正同時撩騷3名女生，後來男女就關門吵架。

見到這樣的場景，這名好心的外送員立即傳訊安慰，「妳想開點，起碼提前看清了渣男的真面目，也幫助那個女生看明白了那個男的，以後多留點心，反正這個男的，他肯定不行！」想不到，下秒女顧客竟語出驚人稱，瞬間終結了對話，「是她！我網戀對象是那個女生。」原來不但她被劈腿，連她的對象也被劈腿了。

網友看完傻眼稱，「劇本不錯，資訊量很大，燒腦！！！」、「你把他當唯一，他把你當之一」、「一波三折」、「雙向出軌」、「劇情結局挺突然啊」、「關係有點亂，有點點上頭，結局有點意外」、「這不是歪打正著了？」。