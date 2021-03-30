「青年願景營」促世代對話　8成學員對國民黨印象更好

▲國民黨青年節記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在兩週前舉辦「青年住好願景營」，根據在營隊結束後的問券，參與的學員給了這次營隊8.8分的整體滿意度，有8成多的學員在參加完營隊之後對國民黨印象更好。為了繼續爭取年輕世代的支持，國民黨青年部4月起將舉辦多元族群青年願景論壇。

國民黨青年部主任陳冠安表示，青年部針對青年節舉行了一系列活動，包括文史展、軍裝展，以及沙龍、營隊和工作坊，而在上上週末結束的「青年住好願景營」，更是吹響國民黨將從青年反攻的號角，並促進世代對話。

陳冠安指出，根據在營隊結束後的問券，參與「青年住好願景營」的學員，給了這次營隊8.8分的整體滿意度，有8成多的學員在參加完營隊之後對國民黨印象更好，更值得慶幸的是，沒有任何人的印象是變差的；此外，有7成多的學員認為經營政策議題，對國民黨爭取年輕世代的認同是很有幫助的，同樣沒有人認為是沒有幫助。

陳冠安認為，這些數據很顯然的指出，年輕族群並不是鐵板一塊，只要肯接觸、肯交流，就能改變青年世代對國民黨的看法，而新的政策願景，更將扮演重要的角色。

國民黨主席江啟臣表示，在政黨政治的年代，國民黨必須要用議題、政策跟青年對話，爭取讓年輕世代更了解、認同國民黨，進而支持國民黨。

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