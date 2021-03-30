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foodpanda互毆「正義熊貓」黑歷史起底　檢舉魔人愛挑釁還出拳

不爽正義魔人碎唸，外送員互相扭打，上演「功夫熊貓」鬧劇。（讀者提供）

▲不爽正義魔人碎唸，外送員互相扭打，上演「功夫熊貓」鬧劇。（圖／讀者提供）

圖、文／鏡週刊

兩名「熊貓」外送員，日前在新北市中和取餐食，因故當街大打出手，上演「功夫熊貓」鬧劇！其中一名林姓外送員指出，與他對打的呂姓同事，是「正義魔人」，經常檢舉同事，當晚對方指責他未帶公司規定的保溫箱，他先是好聲好氣道歉，但對方不停碎唸，他受不了，回了一句：「X你老師」，呂男揮拳就打，於是雙方互毆，直到警方到場才罷手。

林男告訴員警：「他（呂男）就是正義魔人」！林指控呂男，非常喜歡檢舉同事，不管是衣服沒穿整齊，或哪裡不符規定，他都要指責、碎唸，或向公司檢舉，害同事被記點、罰款，而且此人說話很衝！常帶有挑釁意味，與同事發生齟齬不止一次。

24日晚間，兼職的林男前往新北市中和區景平路某飲料店取餐，而呂男也接到這家店的單子，兩人不期而遇，呂男見他沒按照公司規定攜帶公發的保溫箱，於是上前對他說教，起初林男還道歉、賠不是，並表示會改進，但呂男「正義魔人」上身，居然拿手機拍攝林男車牌，似乎要舉發他。

這時，林男「凍未條」，對著呂男比出中指，並幹譙：「X你老師」，呂男嗆道：「你再說一遍」，林男反嗆：「怕你嗎？再說就再說，我咧X你老師」，呂男憤怒揮拳！而林男也脫了安全帽，出拳反擊，倆外送員當街上演「功夫熊貓」鬧劇。

這時，餐飲店老闆連忙報警，正在纏打、游鬥的「兩隻熊貓」才悻悻然罷手，兩人都沒受傷，呂男說，因為對方飆罵他粗話，他才動手，他暫時不提告，保留法律追訴權，而林男也不願提告，雙方沒有握手言和，但很有默契跨上機車，繼續送餐。


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