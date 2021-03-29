　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

慰安婦返鄉當年「大家看我眼神都變了⋯」　紀念館預計6月底完工

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

▲「阿嬤家：和平與女性人權館」因經營困難，去年11月暫時熄燈，後來發起募資搬遷，預計今年6月底完工開幕。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

婦女救援基金會發行全台第一本慰安婦主題繪本《蘆葦花開》，內容提到阿嬤在當年歷劫返鄉後，「大家看我的眼神都不一樣了⋯」，除了讓更多人了解史實、性別暴力，也省思「責難被害人」的風氣；同時宣布「阿嬤家—和平與女性人權館」預計6月底完工開幕，不過如今還有近400萬資金缺口，盼望各界支持協助。

▲▼婦女救援基金會發行全台第一本慰安婦主題繪本《蘆葦花開》，同時宣布「「阿嬤家-和平與女性人權館」新館預計於6月底完工開幕。（圖／婦女救援基金會）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲婦女救援基金會發行全台第一本慰安婦主題繪本《蘆葦花開》。（圖／婦女救援基金會）

慰安婦（軍事性奴隸）在日本殖民時期、二戰前後，被騙或在上學途中被擄走，受迫成為戰爭性奴隸，遭受性暴力、虐待，當時她們如同囚犯，無法逃出，身心都受了嚴重傷害，有些甚至被殺害，直到日本戰敗才歷劫歸鄉，卻又承受人們的異樣眼光，甚至有人背地裡罵「趁食查某」、以為她們自願前往。

▲▼台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行，由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》。（圖／記者林育綾翻攝）

她們帶著身心的傷長大、變老，如今婦援會稱呼她們為「阿嬤」，也提倡將課本中的「慰安婦」正名加上「軍事性奴隸」，並要求有更多篇幅描述，讓人們更明白這些史實。有些阿嬤孤獨一生，飽受他人眼光、婚姻不順遂，在這樣的壓力下要勇敢說出自己的故事與遭遇，非常不容易，更多阿嬤直到臨終，都等不到日本政府的道歉。

為了讓慰安婦的議題以更多元的形式，擴展到更多年齡層和族群，婦援會邀請作者洪佳如、藝朵文化共同創作《蘆葦花開》，是台灣第一本以慰安婦阿嬤為主角、主題的繪本，除了讓更多人了解這段史實，也對於戰爭、性別暴力、責難被害人社會氛圍、人權，都有更多的反思。

繪本其中一頁裡面，阿嬤說到，「我們是一群受苦的人，沒想到回來後，大家看我的眼神都不一樣了，大家居然認為我是自願前往，在背地裡喊我『趁食查某』。明明不是我的錯，我是被騙、被逼迫，就像坐牢一樣沒有辦法自由離開，明明大家都知道，為什麼還要這樣看我？」正訴說了當年慰安婦阿嬤所經歷的種種暴力對待以及社會給予他們的歧視眼光。

▲▼台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行，由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖。（圖／記者林育綾翻攝）

▲▼繪本也訴說阿嬤當年的委屈、受苦。（圖／記者林育綾翻攝）

▲▼台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行，由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖。（圖／記者林育綾攝）

婦援會執行長杜瑛秋提到，為了將慰安婦議題推廣到更多族群以及面向，先前也前進高中校園，引導學生從歷史事件，反思與現代性別暴力關聯性。

婦援會建立「阿嬤家-和平與女性人權館」，過去收錄了59位阿嬤的生命故事，保存了5057件圖文、多媒體資料與750件文物，是台灣首座慰安婦議題的博物館，也與各大機構、政府部門、公民團體或基金會串連舉辦各式活動，並積極提出2大訴求，包括國高中課綱與教科書慰安婦一詞，須正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，更要求日本政府為迫害女性的這段史實道歉。如今59位阿嬤只剩下2位尚在人世，仍尚未等到日本政府的道歉，紀念館也一度面臨倒閉危機。

▲▼「阿嬤家：和平與女性人權館」即將在11/10熄燈，如今發起募資，為搬遷重建做準備。（圖／婦女救援基金會）

▲許多阿嬤直到臨終，仍等不到日本政府的道歉。（圖／婦女救援基金會）
 
婦援會今（29）日宣布，110年「阿嬤家—和平與女性人權館」年度總經費約為5,838,800，扣除政府補助1,300,000、嘖嘖募款餘額573,810，目前缺口尚有3,964,990左右，除了持續努力，也期盼各方人士、關注阿嬤家議題的夥伴可以多多支持跟幫助，阿嬤家新館目前大致已完成故事線發展以及初步空間整合，預計在6月25至28日左右完工、開幕。

你可能也想看

被當成「砲彈物資」不被當人看⋯台灣第一本慰安婦繪本出版！

1天接300人！慰安婦遭日軍注射「606」超毒藥劑　結果慘不忍睹

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／士林民宅驚傳火警　屋內1人受困
台積電收599穩了？　專家：小心「山頂韭菜冤魂」抓交替
陳奕迅切割Adidas「爆天價違約金2.6億」　陸網：他近況
快訊／北市警最新人事　63名中階主官名單出爐
一年一度「保冷神器」開賣了！好市多才上架秒缺貨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多久沒有High了？5／8東東森森好朋友生活節新北市民廣場大咖開唱 不見不散喔！

瀕危黦鷸「南部充電」澳洲團隊喊興奮　專家揭台灣是重要休息站

除了工程師「月薪5萬」的工作？網曝4職業好入門：月入10萬不是夢

婚姻當兒戲！不到1年就掰　過來人曝「離婚致命點」：撐不過很慘

鐵捲門貼「老闆凌晨出車禍」道歉公告　客人底下1舉動超暖！

穿黃衣逛IKEA！女大生遭誤認成「店員」慘被飆罵...網傻眼：瞎了？

安南醫院「緣安」安寧病房啟用　曾英棟雕塑生命「緣滿平安」

善耕365／ 聽音樂會就能支持？　超過千名偏鄉童唱出未來幫助獨老

慰安婦返鄉當年「大家看我眼神都變了⋯」　紀念館預計6月底完工

ANA首次試用「數位健康護照」　驗證旅客PCR檢測、疫苗接種

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

郭泓志上《國光》被問「喜歡韓國人嗎？」　李玖哲驕傲秀二頭肌比腕力...GG了！

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

多久沒有High了？5／8東東森森好朋友生活節新北市民廣場大咖開唱 不見不散喔！

瀕危黦鷸「南部充電」澳洲團隊喊興奮　專家揭台灣是重要休息站

除了工程師「月薪5萬」的工作？網曝4職業好入門：月入10萬不是夢

婚姻當兒戲！不到1年就掰　過來人曝「離婚致命點」：撐不過很慘

鐵捲門貼「老闆凌晨出車禍」道歉公告　客人底下1舉動超暖！

穿黃衣逛IKEA！女大生遭誤認成「店員」慘被飆罵...網傻眼：瞎了？

安南醫院「緣安」安寧病房啟用　曾英棟雕塑生命「緣滿平安」

善耕365／ 聽音樂會就能支持？　超過千名偏鄉童唱出未來幫助獨老

慰安婦返鄉當年「大家看我眼神都變了⋯」　紀念館預計6月底完工

ANA首次試用「數位健康護照」　驗證旅客PCR檢測、疫苗接種

惠恕仁脫下口罩宣布「台帛旅遊泡泡」：這樣才能看到我的微笑

快訊／惠恕仁：駐美大使一起訪台　展現共同維持民主自由的決心

多久沒有High了？5／8東東森森好朋友生活節新北市民廣場大咖開唱 不見不散喔！

LIVE／蘇貞昌款宴帛琉總統惠恕仁　晚宴現場看這裡

快訊／士林社子島民宅竄火煙！1男獲救1人受困　消防搶救中

遠傳攜手《天堂2M》　申辦指定方案免課金直升40等

牽絲起司+炸辣椒入菜！美式餐廳新推12道視覺系美食　用餐再抽iPhone 12

吃青椒、芭樂能防黑色素沉澱長黑斑？營養師盤點4大營養素抗斑

徐若熙有機會拿3月MVP　締造史上無成績第一人

三大名師推薦熱門潛力股！低本益比蘋概股、水資源概念股　6檔各擁題材

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

機車被貼「這格我停了20年」...5000人傻眼

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

長賜號讓日網友怒　他專業文打臉

「叫你吃屎就吃屎」　YKK囂張主管惡整員工手段曝光

日商YKK遭爆霸凌逼退80名老員工　工程師險跳樓

吃壽司見短裙妹跨坐男友大腿！右手羞抓這隻

男大生遭霸凌亡！教官噤言…學生提秒踢出群組

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

凌晨點「萬元摩斯大餐」！5名外送員遭「放鳥」

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

「之前不懂學長姐為何都轉學」　國中妹揭北市名校內幕

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

長賜號現場「脫困畫面」曝光

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面