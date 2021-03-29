慰安婦返鄉當年「大家看我眼神都變了⋯」　紀念館預計6月底完工

▲「阿嬤家：和平與女性人權館」因經營困難，去年11月暫時熄燈，後來發起募資搬遷，預計今年6月底完工開幕。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

婦女救援基金會發行全台第一本慰安婦主題繪本《蘆葦花開》，內容提到阿嬤在當年歷劫返鄉後，「大家看我的眼神都不一樣了⋯」，除了讓更多人了解史實、性別暴力，也省思「責難被害人」的風氣；同時宣布「阿嬤家—和平與女性人權館」預計6月底完工開幕，不過如今還有近400萬資金缺口，盼望各界支持協助。

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▲婦女救援基金會發行全台第一本慰安婦主題繪本《蘆葦花開》。（圖／婦女救援基金會）

慰安婦（軍事性奴隸）在日本殖民時期、二戰前後，被騙或在上學途中被擄走，受迫成為戰爭性奴隸，遭受性暴力、虐待，當時她們如同囚犯，無法逃出，身心都受了嚴重傷害，有些甚至被殺害，直到日本戰敗才歷劫歸鄉，卻又承受人們的異樣眼光，甚至有人背地裡罵「趁食查某」、以為她們自願前往。

▲台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》。（圖／記者林育綾翻攝）

她們帶著身心的傷長大、變老，如今婦援會稱呼她們為「阿嬤」，也提倡將課本中的「慰安婦」正名加上「軍事性奴隸」，並要求有更多篇幅描述，讓人們更明白這些史實。有些阿嬤孤獨一生，飽受他人眼光、婚姻不順遂，在這樣的壓力下要勇敢說出自己的故事與遭遇，非常不容易，更多阿嬤直到臨終，都等不到日本政府的道歉。

為了讓慰安婦的議題以更多元的形式，擴展到更多年齡層和族群，婦援會邀請作者洪佳如、藝朵文化共同創作《蘆葦花開》，是台灣第一本以慰安婦阿嬤為主角、主題的繪本，除了讓更多人了解這段史實，也對於戰爭、性別暴力、責難被害人社會氛圍、人權，都有更多的反思。

繪本其中一頁裡面，阿嬤說到，「我們是一群受苦的人，沒想到回來後，大家看我的眼神都不一樣了，大家居然認為我是自願前往，在背地裡喊我『趁食查某』。明明不是我的錯，我是被騙、被逼迫，就像坐牢一樣沒有辦法自由離開，明明大家都知道，為什麼還要這樣看我？」正訴說了當年慰安婦阿嬤所經歷的種種暴力對待以及社會給予他們的歧視眼光。

▲▼繪本也訴說阿嬤當年的委屈、受苦。（圖／記者林育綾翻攝）

婦援會執行長杜瑛秋提到，為了將慰安婦議題推廣到更多族群以及面向，先前也前進高中校園，引導學生從歷史事件，反思與現代性別暴力關聯性。

婦援會建立「阿嬤家-和平與女性人權館」，過去收錄了59位阿嬤的生命故事，保存了5057件圖文、多媒體資料與750件文物，是台灣首座慰安婦議題的博物館，也與各大機構、政府部門、公民團體或基金會串連舉辦各式活動，並積極提出2大訴求，包括國高中課綱與教科書慰安婦一詞，須正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，更要求日本政府為迫害女性的這段史實道歉。如今59位阿嬤只剩下2位尚在人世，仍尚未等到日本政府的道歉，紀念館也一度面臨倒閉危機。

▲許多阿嬤直到臨終，仍等不到日本政府的道歉。（圖／婦女救援基金會）



婦援會今（29）日宣布，110年「阿嬤家—和平與女性人權館」年度總經費約為5,838,800，扣除政府補助1,300,000、嘖嘖募款餘額573,810，目前缺口尚有3,964,990左右，除了持續努力，也期盼各方人士、關注阿嬤家議題的夥伴可以多多支持跟幫助，阿嬤家新館目前大致已完成故事線發展以及初步空間整合，預計在6月25至28日左右完工、開幕。

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