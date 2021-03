長賜號「船頭受損」海水湧入2隔艙！　管理商：已出動抽水機搶救

▲長賜號船頭部分受損。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

長榮海運貨櫃輪「長賜號」(Ever Given)有望在當地時間29日凌晨4時至5時(台灣時間29日上午10時至11時)脫淺。不過,長賜輪技術管理業者指出,因為擱淺時的撞擊,長賜號的船頭出現破損,海水淹入兩個隔艙,目前正出動大功率抽水機將水排出。

根據《彭博》報導,長賜輪技術管理業者「貝仕船舶管理公司」(Bernhard Schulte Shipmanagement)發言人28日指出,長賜號船頭在擱淺時受損,海水不斷湧入其中兩個隔艙,目前已出動大功率抽水機將水排出,讓船身繼續保持平衡;目前長賜號狀況穩定,將待脫淺後再評估是否能自行航離運河。

▲長賜號貨輪在蘇伊士運河擱淺。(圖/路透)



荷蘭打撈公司Boskalis執行長伯爾道斯基(Peter Berdowski)表示,當地29日凌晨4時至5時就是緊張關鍵時刻,長賜號是否脫困取決於船底下的泥沙,「但我認為,我們有50%的機會可以成功」。

The Suez Canal Authority released footage on Sunday showing workers fighting to free the #EverGiven by removing part of the canal's bank.



“The coming 24 hours will be crucial,” said Peter Berdowski of Boskalis, which is part of the salvage effort https://t.co/keZiFiLQwU pic.twitter.com/11E82t2YeK