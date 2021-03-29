▲陳時中曝疫苗採購壓力大，陳玉珍籲堅強：調閱小組是你的後盾。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（29）日到立法院衛環會進行專案報告並備詢，國民黨召委陳玉珍在質詢時頻問，「採購是否有受到其他國家不當壓力？」陳時中先是頓了頓，隨後才說「有各種不同壓力，很難表達當或不當」。陳玉珍聽聞後要陳時中堅強，更表示「疫苗採購調閱小組會是你的後盾」。

陳玉珍上週率領國民黨團，在衛環會突襲式通過成立「疫苗採購調閱小組」，民進黨22日以程序瑕疵表決刪除該案，國民黨24日霸佔衛環委員會主席台，經過朝野協商後，雙方決議通過成立疫苗採購調閱小組，但調閱小組成立時間由朝野協商後決定。

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不過，近日傳出衛福部將把疫苗採購相關公文列為機密，必須保密5至10年不給外界監督。陳時中在質詢時被問及此事回應，「是以機密公文形式向行政院呈報」，陳玉珍追問，「所以不會列為國家機密？」陳時中坦言，「會報院，但不會列為國家機密。」而蘇貞昌日前也強調，現在雖然受限契約，但採購完成，行政部門一定會向國會報告。

▲陳玉珍質詢陳時中。（圖／翻攝國會頻道）



在確認疫苗採購公文可公開後，陳玉珍又問疫苗採購過程中，是否受到其他國家不當壓力？對此，陳時中先是停頓一下，才回應「有各種不同壓力，但很難表達當或不當。」

陳玉珍馬上要陳時中講清楚，「中國大陸有嗎？美國有嗎？歐盟有嗎？」更說「如果有在檯面上下施加壓力的話，一定要說。」陳時中只是笑著回應，「壓力來自四面八方，謝謝啦。」疾管署長周志浩則是在背後默默點頭。

陳玉珍隨後更補充，「部長你要堅強」，更要他正面看待提議成立疫苗採購調閱小組一事，「這是要幫部長抵抗外部不當壓力」，對外一定是團結一致。