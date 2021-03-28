　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環團揭2020年全台廚餘回收排名　高雄因「倚賴廚餘養豬」5年墊底

▲▼金門縣府頒令禁用廚餘，養豬戶自製環保酵素水餵食增加抵抗力 。（圖／記者陳以昇攝）

▲金門養豬戶自製環保酵素水餵食增加抵抗力。（圖／記者陳以昇攝）

記者許展溢／台北報導

看守台灣協會指出，為防範非洲豬瘟，2019年我國廚餘養豬量大幅減少，從2018年的每年35.8萬噸，驟降到2019年的每年23.7萬噸，儘管在環保署透過多元化垃圾處理計畫補助各縣市設置廚餘破碎脫水及高速醱酵設施下，廚餘堆肥量略有增加，但整體廚餘回收量仍減少了將近十萬噸，從2018年的59.4萬噸減少到2019年的49.8萬噸，創下2006年以來新低紀錄，這不僅增加了焚化廠與掩埋場的負擔，也令2015年開始的垃圾危機進一步惡化。

看守台灣協會表示，根據環保署出爐不久的統計資料，2020年全國廚餘回收量微幅上揚6％，攀升到52.9萬噸，但仍是2006年以來次低，有待各縣市加緊努力，若與2019年相較，2020年廚餘回收量成長率第一名是台中，這要拜其廚餘生質能廠終於順利運轉之賜，但令人訝異的是其廚餘養豬量在非洲豬瘟疫情威脅下竟能逆勢上揚，成長了快一倍，增加量竟比拿去外埔的廚餘生質能廠厭氧醱酵的廚餘還要多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼廚餘 養豬 非洲豬瘟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲看守台灣協會指出，高雄落後原因是過去太過「倚賴廚餘養豬」。（圖／記者屠惠剛攝）

資料指出，2020年廚餘回收量成長率第二名到第十二名依序是嘉義市、新竹市、嘉義縣、新竹縣、連江、彰化、澎湖、苗栗、高雄、花蓮、新北，其餘十縣市廚餘回收成果持續倒退中。其中回收廚餘主要拿去養豬、沒有堆肥設施的基隆，退步幅度最大，廚餘回收量僅2018年時的六成五；退步幅度第二名是宜蘭，退步原因也是太過仰賴廚餘養豬（2018年時廚餘養豬量與堆肥量比例約為七比三），儘管2020年廚餘堆肥量略有增加，但廚餘養豬量減少了將近四成，已剩下不到2018年時的四成。

看守台灣協會分析，若與過去五年（2016-2020年）均值比較，廚餘回收量仍有正成長且成長幅度超過10%的則有連江、台中、金門、苗栗、桃園、花蓮，成長幅度在0-10％的則有澎湖、新竹縣、彰化、新北，其餘十二縣市仍未攀過其過去五年均值，其中落後最多的是高雄，其次為基隆、南投、台東、台南、雲林、宜蘭、嘉義市、台北、屏東、嘉義縣、新竹市。

▲豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500。（圖／新竹市政府提供）

▲看守台灣協會表示，2020年廚餘回收量成長率第三名為新竹市。（圖／新竹市政府提供）

看守台灣協會認為，落後其過去五年均值最多的高雄，落後原因也是過去太過「倚賴廚餘養豬」，2018年時回收廚餘有九成二拿去養豬（每天200噸），每天只有16噸拿去堆肥，因此在非洲豬瘟疫情威脅下受傷慘重，許多養豬場不願繼續收購廚餘或沒有取得登記檢核資格而無法繼續收購廚餘，使得其廚餘養豬量大減，2020年廚餘養豬量只剩下2018年時的三成左右，而廚餘堆肥量也無大幅進展，因此成了全國倒數第一。

看守台灣協會提到，然而高雄有個鳳山污水處理場，其因為處理量設計過大，而有兩座消化槽閒置，據曾擔任高雄環保局長及市議員的張豐藤估計，這兩座消化槽若轉用來處理廚餘，日處理量可達到每日350噸，將可使高雄廚餘回收量大躍進，現任市長陳其邁去年10月接受議會質詢時承諾將把高雄垃圾年焚化量減少11萬噸（從每年144萬減到133萬噸），也就是相當於每天要減少301噸，若能督促所屬趕緊推動這兩座閒置消化槽的轉用，將可輕易達到此承諾，還可增加再生能源發電。

ET快訊
不跟家裡拿錢！大四妹曝2祕訣「存100萬」網全跪了
醫揪「年輕人不婚不生真相」比房價更嚇人！網淚：女性先遭殃
羅志祥被獵巫「鞋櫃擺滿2排Nike」　挺新疆棉反被嗆爆
快訊／國3嚴重車禍！3車連環撞「車頭全爛」1人無生命跡象
長賜號害的！20貨櫃滿載「飛機杯」卡關　歐洲商急催：沒庫存了
快訊／印尼教堂發生爆炸　傳多人死傷「屍塊噴飛」！瞬間畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比照離島生　教部開放3台商學校考生視訊面試

油麵「一股怪味、完全不入味」他嫌爆！老饕全炸了：吃過這道再說

環團揭2020年全台廚餘回收排名　高雄因「倚賴廚餘養豬」5年墊底

好市多推車「這14%暗藏玄機」　他逛一圈懂了！網狂虧：貓還比你高

狂奔到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異：滿頭問號

清明連假郵差暫停收寄郵件「僅快捷照常」　全台只有1家郵局營業

Tinder滑到內衣妹「是我女友」他氣炸　網看4字揭陰謀：誤會大了

「大牌長榮」成各國衛星打卡熱點！美國超狂解析度　網：地球塞子

這次是真的！農委會證實「2公噸台灣鳳梨」終於出口澳洲了

台中「總站夜市」回來了！改名開幕日曝光　業者感動：搭捷運就到

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

李智雅.金素妍.柳真「婦仇者聯盟」集結　連環計設局「朱丹泰○○○○○！」

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

比照離島生　教部開放3台商學校考生視訊面試

油麵「一股怪味、完全不入味」他嫌爆！老饕全炸了：吃過這道再說

環團揭2020年全台廚餘回收排名　高雄因「倚賴廚餘養豬」5年墊底

好市多推車「這14%暗藏玄機」　他逛一圈懂了！網狂虧：貓還比你高

狂奔到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異：滿頭問號

清明連假郵差暫停收寄郵件「僅快捷照常」　全台只有1家郵局營業

Tinder滑到內衣妹「是我女友」他氣炸　網看4字揭陰謀：誤會大了

「大牌長榮」成各國衛星打卡熱點！美國超狂解析度　網：地球塞子

這次是真的！農委會證實「2公噸台灣鳳梨」終於出口澳洲了

台中「總站夜市」回來了！改名開幕日曝光　業者感動：搭捷運就到

黑嘉嘉難得PO「母女合照」！ 從小美到大…網讚：遺傳媽媽的好基因

一夜限定！JR九州推「流星新幹線」歡慶10週年　七彩燈光劃破天際

新店「京都風咖啡館」3／31開幕！晚上看碧潭水舞、星光草皮

抓到了！女偶像牽「傑尼斯男星」飯店過夜20hrs　對話藏開房暗示

砸水瓶入場球迷找到了　攻城獅：重罰禁止入場觀戰

爬山、打球小心十字韌帶斷裂！復健至少1年　嚴重恐再也站不穩

比照離島生　教部開放3台商學校考生視訊面試

遭柯文哲嗆「軍火庫長」　連勝文：不要因為被戳重痛點就暴怒

不用改名！兒童新樂園、貓空纜車　清明連假「國小學童免費」

單車醉男蛇行擋機車　騎士按喇叭遭幹譙…2人扭打互告

米克斯興奮挖土...突山崩遭砸中　媽嘲：自掘墳墓...像極了愛情！

生活熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

上網點全素鹽酥雞　新北妹咬到肉爆哭

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

清明連假天氣出爐！　有雨時間曝光

大港開唱萬人嗨！父怒：女兒比賽卻「停辦」

怪癖女友「拿iPhone12 Pro助性」　他嗆分手

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

「大牌長榮」成衛星打卡熱點！美國超狂解析度

哥吉拉通道？南港山區1分鐘恐龍嘶吼　台大教授回應了

叫「純素外送」竟來葷食鹹酥雞　她咬下哽咽：破戒

婚友社認識未婚妻「沒結就噴500萬」嚇悔婚

更多熱門

相關新聞

外送員撿到38萬　貼文求解：會被告？

外送員撿到38萬　貼文求解：會被告？

撿到38萬該怎麼辦！有外送員在自己的群組當中po文表示自己在送餐過程當中撿到38萬，可是早上到晚上都還沒送到警局，還附上一個裝有捆捆千元的紙袋；有同業提醒快送到警察局，不然「會被告侵佔」。

高雄妹「車頭燈」太亮　裝萌求放水：我改3年了

高雄妹「車頭燈」太亮　裝萌求放水：我改3年了

左營酒駕男撞飛機車　護校女頭部重創

左營酒駕男撞飛機車　護校女頭部重創

獨／電梯大怒神狂衝11樓　維修工受困3小時

獨／電梯大怒神狂衝11樓　維修工受困3小時

涉砍網紅團嫌「金毛」遭擄私刑

涉砍網紅團嫌「金毛」遭擄私刑

關鍵字：

看守台灣協會多元化垃圾處理焚化爐焚化廠掩埋場高雄非洲豬瘟廚餘養豬污水處理場

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」

上網點全素鹽酥雞　新北妹咬到肉爆哭

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面