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青年節憂國家未來　吳敦義：為了免費大餐改名鮭魚

▲▼台中郭姓女大生為了跟上壽司郎活動，一早改名為「郭鮭魚丼飯」。（圖／讀者提供）

▲台中郭姓女大生為了跟上壽司郎活動，一早改名為「郭鮭魚丼飯」。（圖／讀者提供）

記者黃巈禾／台北報導

3月29日是青年節，是屬於青年的節日，前副總統吳敦義在臉書祝福年輕朋友青年節快樂，他也提到，青年是國家的棟樑，必須要有理想與抱負，不能為了吃頓免費大餐，就把名字改成「鮭魚」。

吳敦義28日表示，滿清時代，有一群年輕人，為了改變國家的積弱不振，響應國父孫中山先生的革命行動，流下鮮血、犧牲生命，建立了中華民國，也扭轉整個國家民族的命運，這是何其令人感動的義舉，雖然這已是110年前的往事，相信多數國人至今仍然清楚記得黃花岡72烈士的故事。

▲▼20歲在學大學生跟上鮭魚風又喜愛火影忍者，並改名謝漩渦鳴人鮭魚。（圖／謝漩渦鳴人鮭魚提供）

▲20歲男大生跟上鮭魚風又喜愛火影忍者，改名謝漩渦鳴人鮭魚。（圖／謝漩渦鳴人鮭魚提供）

吳敦義回憶，大學二年級時，看不慣台大學生以留學美國為第一志願，有感而發寫一篇「台大人的十字架」的社論，刊登在台大校刊「大學新聞」上，引起各界共鳴，也因而走上從政之路，一直以來，始終以當時寫文章的心情，時時警惕自己有沒有違背當年的初衷，並且也以同樣的標準來自我期許。

吳敦義強調，青年是國家的棟樑，是國家未來的主人，必須要有理想與抱負，千萬不能為了吃頓免費大餐，就把名字改成「鮭魚」之類，如果多數的青年都是這般短視近利，我們國家的未來是值得憂慮的。

最後，吳敦義說，向來喜歡參加青年活動，在副總統卸任之後辦理青年活水營，感謝所有年輕朋友們，與他分享活力和熱情，讓他常保年輕心境，祝福每位青年朋友都能朝健康、遠大的目標與理想前進，心想事成。

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